Глава делегации КНДР на МПС заявил, что из-за США приходится развивать ядерную программу

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. КНДР из-за политики США не имеет иного выбора, кроме развития ядерной программы, но она носит сдерживающий характер. Об этом заявил в воскресенье глава делегации страны на ассамблее Межпарламентского союза, зампред Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун, выступая на пленарном заседании ассамблеи.
"Наша страна подвергается угрозе, само существование КНДР поставлено на карту, - сказал он, напомнив о высказываниях на эту тему президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. - Но история доказывает, что защищаться надо самим". "Наши ядерные программы - это программы ядерного сдерживания, нацеленные на защиту нашей независимости. У нас нет иного выбора, кроме как развивать наши ядерные программы", - подчеркнул северокорейский политик.
"Мы хотим, чтобы США прекратили враждебную политику в отношении КНДР, она создает барьеры на пути мирных переговоров", - отметил он.
Как заявил в среду в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, президент США своей речью на Генеральной ассамблее ООН в сентябре, в которой фактически пообещал уничтожить КНДР за ее ядерную программу, "зажег фитиль войны" на Корейском полуострове.
Президент США 1 октября в своем Twitter также фактически высказался против попыток налаживания диалога между Вашингтоном и Пхеньяном и рекомендовал главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону не тратить время на усилия в этой области.
Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР национальной ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле Северная Корея дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда.