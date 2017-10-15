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Глава делегации КНДР на МПС заявил, что из-за США приходится развивать ядерную программу

Международная панорама
15 октября, 19:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, октября. /ТАСС

Зампред Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун призвал США прекратить враждебную политику в отношении Пхеньяна

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. КНДР из-за политики США не имеет иного выбора, кроме развития ядерной программы, но она носит сдерживающий характер. Об этом заявил в воскресенье глава делегации страны на ассамблее Межпарламентского союза, зампред Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун, выступая на пленарном заседании ассамблеи.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Наша страна подвергается угрозе, само существование КНДР поставлено на карту, - сказал он, напомнив о высказываниях на эту тему президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. - Но история доказывает, что защищаться надо самим". "Наши ядерные программы - это программы ядерного сдерживания, нацеленные на защиту нашей независимости. У нас нет иного выбора, кроме как развивать наши ядерные программы", - подчеркнул северокорейский политик.

"Мы хотим, чтобы США прекратили враждебную политику в отношении КНДР, она создает барьеры на пути мирных переговоров", - отметил он.

Как заявил в среду в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, президент США своей речью на Генеральной ассамблее ООН в сентябре, в которой фактически пообещал уничтожить КНДР за ее ядерную программу, "зажег фитиль войны" на Корейском полуострове.

Президент США 1 октября в своем Twitter также фактически высказался против попыток налаживания диалога между Вашингтоном и Пхеньяном и рекомендовал главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону не тратить время на усилия в этой области.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР национальной ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле Северная Корея дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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