Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Алжире приговорил террориста по кличке "мистер Мальборо" к смертной казни

Международная панорама
15 октября, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Приговор Мохтару Бельмохтару вынесен заочно. Террорист много лет находится в бегах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. В Алжире уголовный суд города Оран приговорил в воскресенье террориста, одного из создателей экстремистского движения "Аль-Каида в исламском Магрибе" (АКИМ, запрещена в РФ), главаря радикальной группировки "Аль-Мурабитун" Мохтара Бельмохтара к смертной казни заочно. Об этом сообщило информационное агентство Presse Algerie Service.

Суд признал вину Бельмохтара в создании и руководстве террористической группировкой, а также в контрабанде, хранении и торговле оружием и боеприпасами.

По мнению спецслужб стран североафриканского региона, Бельмохтар причастен к громким терактам последних лет, в том числе атаке на газовое месторождение близ населенного пункта Ин-Аменас в Алжире в январе 2013 года и нападению на отель Radisson в столице Мали в ноябре 2015 года.

45-летний алжирец Бельмохтар по кличке "мистер Мальборо" много лет находится в бегах, и хорошо известен силовым структурам стран Северной Африки и зоны Сахеля. Свое прозвище он получил за масштабную контрабанду сигарет.

Ранее алжирские суды уже выносили в отношении Бельмохтара несколько смертных приговоров, и все - заочно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Алжир
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
2
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
3
Саакашвили позвал всех на митинг в Киев, чтобы избавить власть от "гнили"
4
Потерявшийся в лесу Нижегородской области ребенок найден живым
5
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
6
СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что в Ракке остаются около 300 боевиков ИГ
7
Тиллерсон: ядерная сделка может стать основой для второго соглашения с Ираном
Темы дня
Новости партнеров
Реклама