Суд в Алжире приговорил террориста по кличке "мистер Мальборо" к смертной казни

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. В Алжире уголовный суд города Оран приговорил в воскресенье террориста, одного из создателей экстремистского движения "Аль-Каида в исламском Магрибе" (АКИМ, запрещена в РФ), главаря радикальной группировки "Аль-Мурабитун" Мохтара Бельмохтара к смертной казни заочно. Об этом сообщило информационное агентство Presse Algerie Service.

Суд признал вину Бельмохтара в создании и руководстве террористической группировкой, а также в контрабанде, хранении и торговле оружием и боеприпасами.

По мнению спецслужб стран североафриканского региона, Бельмохтар причастен к громким терактам последних лет, в том числе атаке на газовое месторождение близ населенного пункта Ин-Аменас в Алжире в январе 2013 года и нападению на отель Radisson в столице Мали в ноябре 2015 года.

45-летний алжирец Бельмохтар по кличке "мистер Мальборо" много лет находится в бегах, и хорошо известен силовым структурам стран Северной Африки и зоны Сахеля. Свое прозвище он получил за масштабную контрабанду сигарет.

Ранее алжирские суды уже выносили в отношении Бельмохтара несколько смертных приговоров, и все - заочно.