Япония призвала парламентариев мира принять срочные меры против ракетных испытаний КНДР

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Запуск баллистических ракет КНДР подрывает мир и безопасность не только Японии и близлежащих стран, но всего региона в целом. Такие действия неприемлемы и против них должны быть предприняты "конкретные меры". Об этом заявил в воскресенье глава национальной делегации Японии Санода на пленарном заседании ассамблеи МПС.
Он отметил, что 3 сентября КНДР провела очередное крупнейшее ядерное испытание. Мощность взрыва была в 10 раз сильнее, чем в Хиросиме.
"Запуск баллистических ракет Северной Кореей - это огромная угроза не только Японии и соседних стран, но и для региона в целом. Это подрывает мир и безопасность для всех. Япония - единственная страна, которая пострадала от ядерной бомбардировки. Мы считаем, что северокорейские действия неприемлемы, мы считаем, что международное сообщество должно также занять четкую позицию по этим безответственным действиям Северной Кореи", - сказал Санода.
Он подчеркнул, что Япония осуждает ядерные испытания, "мы должны снова призвать Северную Корею отказаться от ядерной и ракетной программы".
"Важно, чтобы мы обеспечили исполнение резолюции Совбеза ООН и других резолюций и в этой связи, я считаю, что члены МПС должны обратится к своим правительствам, чтобы обеспечить соблюдение этих резолюций", - сказал Санода.
Он обратился к делегатам с призывом "вне зависимости от того вернется ли Северная Корея на путь международного права, проявить солидарность по этому вопросу". "Если мы не предпримем срочных действий, существует реальная угроза, что в ближайшем будущем столкнемся с ужасными последствиями", - сказал Санода. Он подчеркнул, что действия должны быть конкретными "прямо сейчас".