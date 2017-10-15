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Помощник Трампа: лидер КНДР создает проблему, не понимая серьезности настроя США

Международная панорама
15 октября, 19:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, октября. /ТАСС

Герберта Макмастера спросили, насколько продуктивна для урегулирования ситуации на Корейском полуострове риторика американского президента

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НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Между Вашингтоном и Пхеньяном есть проблема с общением, которая заключается в непонимании лидером КНДР Ким Чен Ыном серьезности настроя США. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканалу Fox News помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

Ему был задан вопрос, насколько продуктивна для урегулирования ситуации на Корейском полуострове риторика президента США Дональда Трампа, назвавшего Ким Чен Ына "человеком-ракетой". "Я считаю, что в плане общения с Ким Чен Ыном реальная опасность заключается в том, что он не осознает, насколько серьезно мы относимся к его поведению и поведению его режима", - ответил Макмастер.

С его точки зрения, президент Трамп "достаточно ясно высказался на этот счет". "Я считаю, что такой подход одинаково полезен для поддержания безопасности не только Соединенных Штатов, но и наших великих союзников в Южной Корее, Японии и во всем мире", - добавил помощник главы государства по национальной безопасности, входящий в состав Национального совета безопасности при Белом доме.

Ранее Трамп вновь заявил, что политика налаживания отношений с КНДР, которую США проводили в последнюю четверть века, не дала результатов. 1 октября президент США в своем Twitter фактически высказался против попыток налаживания диалога между Вашингтоном и Пхеньяном и рекомендовал главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону не тратить время на усилия в этой области.

11 октября министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне, что атмосфера на Корейском полуострове не способствует проведению переговоров по урегулированию ядерной проблемы.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Макмастер, Герберт
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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