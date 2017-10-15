Помощник Трампа: лидер КНДР создает проблему, не понимая серьезности настроя США

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Между Вашингтоном и Пхеньяном есть проблема с общением, которая заключается в непонимании лидером КНДР Ким Чен Ыном серьезности настроя США. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканалу Fox News помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Ему был задан вопрос, насколько продуктивна для урегулирования ситуации на Корейском полуострове риторика президента США Дональда Трампа, назвавшего Ким Чен Ына "человеком-ракетой". "Я считаю, что в плане общения с Ким Чен Ыном реальная опасность заключается в том, что он не осознает, насколько серьезно мы относимся к его поведению и поведению его режима", - ответил Макмастер.

С его точки зрения, президент Трамп "достаточно ясно высказался на этот счет". "Я считаю, что такой подход одинаково полезен для поддержания безопасности не только Соединенных Штатов, но и наших великих союзников в Южной Корее, Японии и во всем мире", - добавил помощник главы государства по национальной безопасности, входящий в состав Национального совета безопасности при Белом доме.

Ранее Трамп вновь заявил, что политика налаживания отношений с КНДР, которую США проводили в последнюю четверть века, не дала результатов. 1 октября президент США в своем Twitter фактически высказался против попыток налаживания диалога между Вашингтоном и Пхеньяном и рекомендовал главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону не тратить время на усилия в этой области.

11 октября министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне, что атмосфера на Корейском полуострове не способствует проведению переговоров по урегулированию ядерной проблемы.