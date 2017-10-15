Партия Меркель проиграла социал-демократам на местных выборах в Нижней Саксонии

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БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) победила на прошедших в воскресенье выборах в ландтаг (земельный парламент) федеральной земли Нижняя Саксония. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, представленные телеканалом ARD после закрытия избирательных участков.
Социал-демократы набрали примерно 37,5% голосов, в то время как Христианско-демократический союз Ангелы Меркель поддержали около 35% избирателей.
В ландтаг также прошли правопопулистская "Альтернатива для Германии" (около 5,5%), "зеленые" (около 8,5%) и свободные демократы (около 7%). Левая партия колеблется на грани попадания в парламент (около 4,5%).
Изначально выборы в Нижней Саксонии были намечены на январь 2018 года, но в начале августа правящая в регионе коалиция в составе социал-демократов и "зеленых" лишилась большинства в земельном парламенте. Они занимали в ландтаге 69 мест - всего лишь на одно больше, чем у ХДС (54 места) и Свободной демократической партии Германии (14 мест). Однако депутат от фракции "зеленых" Эльке Твестен объявила, что переходит в стан ХДС и тем самым привела к крушению коалиции, уровняв силы оппозиции и правящих в регионе партий.
Сама Твестен обосновала свой шаг разочарованием в связи с решением "зеленых" не выдвигать ее кандидатуру в избирательном округе Ротенбург.
По мнению немецких политологов, выборы в Нижней Саксонии важны, так как их результаты могут ослабить позиции консерваторов во главе с Ангелой Меркель на предстоящих 18 октября переговорах с либералами и "зелеными" о формировании правящей коалиции. Кроме того, успех СДПГ дает передышку лидеру партии Мартину Шульцу, который в случае поражения, вероятнее всего, ушел бы с поста ее председателя. Ранее в этом году социал-демократы во главе с ним проиграли на трех местных выборах и провалили выборы в Бундестаг, после которых приняли решение уйти в оппозицию.