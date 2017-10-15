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США планируют санкции против Корпуса "стражей исламской революции"

Международная панорама
15 октября, 19:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, октября. /ТАСС

Глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что обсудил планы со своими коллегами, участвовавшими в сессии руководящих органов МВФ и ВС в Вашингтоне

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НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Министерство финансов США планирует ввести санкции в отношении Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана). Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News министр финансов Стивен Мнучин.

На вопрос, планирует ли он вводить санкции против КСИР, министр ответил утвердительно: "Да, планирую". Он не уточнил сроки принятия таких мер.

Мнучин обратил внимание на то, что обсудил планы США со своими коллегами, участвовавшими в сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в столице США. "Мы с нашими визави провели весьма откровенные дискуссии по поводу того, как мы собираемся поступить с Ираном", - сказал министр финансов. "Мы собираемся взаимодействовать с ними в этой области", - добавил он.

13 октября американский минфин ввел санкции против трех иранских и одной китайской организации, а также внес КСИР в список организаций, "поддерживающих терроризм". КСИР сыграл центральную роль в становлении Ирана главной страной - спонсором терроризма в мире, Иран стремится к власти ценой региональной стабильности, и минфин продолжит использовать свои полномочия для препятствования этой разрушительной деятельности, отметил в заявлении Мнучин.

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Персоны
Мнучин, Стивен
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Ситуация вокруг Ирана
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