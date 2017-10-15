Трамп и король Саудовской Аравии обсудили новую стратегию США по Ирану

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ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в субботу в телефонном разговоре обсудили новую американскую стратегию по отношению к Ирану, а также "дестабилизирующие действия" Тегерана на Ближнем Востоке. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Белого дома.
По словам ее представителей, монарх "приветствовал видение Трампом новой иранской стратегии и пообещал поддержку американскому руководству". Трамп в свою очередь поблагодарил главу королевства "и подчеркнул важную роль Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в противодействии дестабилизирующей активности Ирана в Сирии, Йемене, Ираке и по всему региону".
"Лидеры отметили важность партнерских отношений между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, они обсудили способы, при помощи которых две страны могли бы бороться с террористическими группами и экстремизмом", - резюмировали в Белом доме.
В пятницу Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.