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Sky: власти Иракского Курдистана отрицают присутствие в провинции Киркук отрядов РПК

Международная панорама
15 октября, 21:07 UTC+3 КАИР КАИР 15, октября. /ТАСС

По информации телеканала, помощник главы автономи Масуд Барзани отверг "безосновательные обвинения" Багдада по данному поводу

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КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Власти Иракского Курдистана опровергли информацию о присутствии на территории провинции Киркук формирований Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом в воскресенье передал телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на высказывание помощника главы автономного региона Масуда Барзани.

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Помощник Барзани отверг, по его словам, "безосновательные обвинения" Багдада по данному поводу. Согласно его утверждению, "в Киркуке нет вооруженных бойцов РПК" .

Некоторое время назад Совет безопасности правительства Ирака объявил, что намерен рассматривать привлечение в Киркук вооруженных отрядов, которые не входят в структуры безопасности региона, как объявление войны против иракских федеральных сил. В числе прочих Совет указал на недопустимость привлечения в провинцию Киркук отрядов РПК, основные силы которой находятся на территории Турции. В самой Турции эту группировку считают террористической.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение региона от Ирака. Против референдума, помимо центральных иракских властей, выступили многие государства, в первую очередь, соседи - Иран и Турция.

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