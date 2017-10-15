Sky: власти Иракского Курдистана отрицают присутствие в провинции Киркук отрядов РПК

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Власти Иракского Курдистана опровергли информацию о присутствии на территории провинции Киркук формирований Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом в воскресенье передал телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на высказывание помощника главы автономного региона Масуда Барзани.

Помощник Барзани отверг, по его словам, "безосновательные обвинения" Багдада по данному поводу. Согласно его утверждению, "в Киркуке нет вооруженных бойцов РПК" .

Некоторое время назад Совет безопасности правительства Ирака объявил, что намерен рассматривать привлечение в Киркук вооруженных отрядов, которые не входят в структуры безопасности региона, как объявление войны против иракских федеральных сил. В числе прочих Совет указал на недопустимость привлечения в провинцию Киркук отрядов РПК, основные силы которой находятся на территории Турции. В самой Турции эту группировку считают террористической.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение региона от Ирака. Против референдума, помимо центральных иракских властей, выступили многие государства, в первую очередь, соседи - Иран и Турция.