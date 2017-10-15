В Эстонии завершилось голосование на выборах в местное самоуправление

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ТАЛЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Голосование на выборах в органы местного самоуправления завершилось в Эстонии. Избирательные участки, которые были открыты в воскресенье, 15 октября с 9 часов утра, закрылись в 20 часов (время совпадает с московским), сообщила Республиканская избирательная комиссия Эстонии. После этого избирательные комиссии начали подсчет голосов.
Ранее на этой неделе в Эстонии завершилось досрочное голосование, в котором приняли участие 27,8% избирателей. При этом электронным путем свой голос отдали 186 тыс. 34 человека, что стало национальным рекордом, а на избирательных участках - еще 120 тыс. 474 человека.
В общей сложности в выборах в этом году приняли участие 163 избирательных союза и семь партий, а общее число кандидатов составило 11 тыс. 804 человека. Они претендуют на 1729 мест в законодательных собраниях местных самоуправлений.