В Эстонии завершилось голосование на выборах в местное самоуправление

ТАЛЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Голосование на выборах в органы местного самоуправления завершилось в Эстонии. Избирательные участки, которые были открыты в воскресенье, 15 октября с 9 часов утра, закрылись в 20 часов (время совпадает с московским), сообщила Республиканская избирательная комиссия Эстонии. После этого избирательные комиссии начали подсчет голосов.

Ранее на этой неделе в Эстонии завершилось досрочное голосование, в котором приняли участие 27,8% избирателей. При этом электронным путем свой голос отдали 186 тыс. 34 человека, что стало национальным рекордом, а на избирательных участках - еще 120 тыс. 474 человека.

В общей сложности в выборах в этом году приняли участие 163 избирательных союза и семь партий, а общее число кандидатов составило 11 тыс. 804 человека. Они претендуют на 1729 мест в законодательных собраниях местных самоуправлений.