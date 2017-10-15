Sky: более 30 боевиков уничтожены египетскими военными при атаке на Синае

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Более 30 экстремистов уничтожены египетскими военными при попытке боевиков атаковать армейские пункты на севере Синайского полуострова. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителей сил безопасности Египта.

По имеющейся информации, радикалы одновременно атаковали два армейских заградительных пункта, устроенных близ населенного пункта Карм аль-Кавадис на севере полуострова. В результате ответных действий военных, 35 террористов были ликвидированы.

Отмечается также, что в ходе боя были убиты четыре египетских военнослужащих, 15 солдат получили ранения.

Минувшим днем египетские военные предотвратили попытку вооруженного нападения группы боевиков на армейский пост близ столицы провинции Северный Синай, города Эль-Ариш. Банда экстремистов пыталась атаковать пост 2-й полевой армии Египта, дислоцированной на Синае, однако военные вовремя огнем встретили приближавшихся боевиков; все бандиты были уничтожены.

В пятницу шесть военнослужащих египетской армии погибли при атаке радикалов на пост сил безопасности в Эль-Арише. По информации пресс-центра ВС страны, боевики забросали гранатами пост, которые охранялся военными, и открыли огонь по находившимся рядом с ним солдатам. В завязавшейся перестрелке несколько экстремистов были убиты. Но большинству нападавших все же удалось скрыться.

Армия и полиция Египта несколько лет проводят кампанию против радикальных группировок в северных районах Синая. Наиболее одиозной из них является "Ансар Бейт аль- Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Именно эта подпольная сеть, как считают в спецслужбах, стоит за большинством террористических атак в стране в минувшие годы.