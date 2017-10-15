Победивший на выборах в Киргизии кандидат продолжит реформы Атамбаева

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БИШКЕК, 15 октября. /ТАСС/. Победивший в ходе президентских выборов в Киргизии кандидат от Социал-демократической партии республики Сооронбай Жээнбеков намерен продолжить реформы, начатые действующим главой государства Алмазбеком Атамбаевым. Об этом Жээнбеков заявил в воскресенье в Бишкеке, комментируя итоги голосования.
"Я попытаюсь сохранить достигнутое за последние шесть лет, продолжить начатые реформы и начать новые", - сказал он. По его словам, он также благодарен конкурентам за "честную и жесткую борьбу". "Они вели себя достойно", - считает Жээнбеков.
По данным ЦИК, в ходе состоявшихся в республике в воскресенье президентских выборов в голосовании приняли участие около 1,7 млн граждан. Жээнбеков смог получить около 54% голосов (900 тыс. человек). Второе место занял лидер парламентской фракции "Республика - Ата- Журт" ("Республика - Отчизна") Омурбек Бабанов, за которого проголосовали чуть более 560 тыс. избирателей.
Остальные кандидаты, а их было в общей сложности 11 человек, существенно отстали от лидеров.
Между тем, как заявили в ЦИК, это предварительные итоги президентских выборов, официальные результаты будут получены в ближайшие дни, когда в Бишкек поступят протоколы ручного подсчета голосов со всех участков.