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На митинге "Альянса патриотов Грузии" в Батуми прозвучали требования начать диалог с РФ

Международная панорама
15 октября, 21:50 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 15, октября. /ТАСС

Организаторы акции утверждают, что в митинге приняли участие около 8 тыс. человек

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ТБИЛИСИ, 15 октября. /ТАСС/. Митинг, организованный оппозиционной партией "Альянс патриотов Грузии", состоялся в воскресенье вечером в Батуми. Политическая сила представлена в парламенте страны шестью депутатами, которые входят в одноименную фракцию.

Выступившие на митинге председатель "Альянса патриотов Грузии" Давид Тархан-Моурави и генеральный секретарь партии, депутат парламента Ирма Инашвили заявили, что "необходимо начать прямой диалог с РФ". "Мы уверены в том, что без прямого диалога и переговоров невозможны нормализация отношений с РФ и создание условий для мирного объединения Грузии - самой главной задачи страны", - отметил Тархан-Моурави.

Председатель и генсек партии также призвали власти Грузии "предпринять активные и реальные шаги для полноценной нормализации отношений с Россией, для ведения прямого политического диалога с РФ на высшем уровне". Кроме того, лидеры "Альянса патриотов Грузии" и выступившие на митинге их соратники сообщили о ряде социальных требований, выполнение которых необходимо для улучшения жизни жителей республики. В частности, они говорили о помощи малоимущим, создании рабочих мест, поддержке взявшим ипотеку.

Помимо этого, руководство партии заявило, что в октябре-ноябре в Тбилиси и других городах страны пройдут митинги с аналогичными требованиями. "В сентябре - начале октября мы провели ряд митингов с этими требованиями, такие же акции мы проведем в ближайшие недели и в других городах, в том числе в Тбилиси", - сказала Инашвили. По данным, полученным от организаторов акции, в воскресном митинге в Батуми участвовало около 8 тыс. человек. Выступления руководителей партии на митинге в Батуми транслировались в эфире тбилисской телекомпании "Обиективи", а также в сюжетах ряда других телекомпаний столицы страны.

В середине июля и в начале октября трое депутатов парламента - членов фракции "Альянса патриотов Грузии" Ада Маршания, Георгий Ломия и Ната Чхеидзе посетили Москву, где провели встречи с руководителями ряда комитетов Госдумы и Совета Федерации. Маршания назвала визит "большим прорывом" и сообщила, что по его итогам сформирована "группа диалога", которая будет работать по актуальным вопросам российско-грузинских отношений. Данные визиты поддержали некоторые грузинские политики. Тем не менее поездка депутатов в РФ не нашла поддержку у руководства правительства и парламента Грузии, которое назвало визиты "сугубо партийными".

"Альянс патриотов Грузии" в составе шести депутатов занимает третье место по количеству мест в парламенте.

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