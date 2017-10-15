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Египет на четыре дня открывает КПП "Рафах" на границе с сектором Газа

Международная панорама
15 октября, 22:01 UTC+3 КАИР КАИР 15, октября. /ТАСС

Решение последовало вслед за подписанным в Каире соглашением об окончательном примирении между ФАТХ и ХАМАС

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КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Египетские власти приняли решение открыть с понедельника на четыре дня КПП "Рафах" на границе с палестинским сектором Газа. Об этом в воскресенье сообщило посольство Палестины в Египте.

По данным палестинского диппредставительства, "КПП "Рафах" будет открыт для прохода в обоих направлениях с понедельника до вечера четверга".

Это решение египетских властей последовало вслед за подписанным в начале недели в Каире соглашением об окончательном примирении между враждовавшими долгое время основными палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС. Согласно этому договору, единственный на границе Египта и сектора Газа погрантерминал в Рафахе со следующего месяца постепенно возобновит работу и начнет функционировать круглосуточно после его передачи под контроль правительства национального согласия и президентской гвардии, подчиняющейся администрации на Западном берегу реки Иордан. На первом этапе, начиная с ноября, планируется на несколько часов открывать КПП один-три раза в неделю.

После того, как пограничный переход полностью перейдет под управление гвардейцев, он будет функционировать 24 часа в сутки. Передача контроля должна состояться не позднее 1 декабря.

В октябре 2014 года, после совершенного экстремистами масштабного нападения на севере Синая, в результате которого погибли около 30 египетских военнослужащих, Каир сначала закрыл КПП Рафах, а затем крайне редко возобновлял его работу. В минувшие два года власти Египта гораздо чаще стали открывать переход и постепенно расширять список разрешенных к ввозу в сектор товаров, в том числе после определенного потепления в отношениях с контролирующим его движением ХАМАС.

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