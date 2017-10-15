Жертвами теракта в Сомали стали пять волонтеров Красного Полумесяца

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ЖЕНЕВА, 15 октября. /ТАСС/. Пять волонтеров Сомалийского общества Красного Полумесяца (СОКП) погибли в результате теракта, унесшего в субботу в столице Сомали, Могадишо, более 200 жизней. Об этом сообщила в воскресенье в Женеве Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП).
Федерация "скорбит о смерти пяти добровольцев СОКП, убитых во время сильного взрыва в Могадишо". Еще несколько сотрудников "получили ранения и сейчас проходят лечение в больнице", отмечается в сообщении. МФОКК и КП подчеркивает, что "число убитых и раненых может вырасти", так как некоторые волонтеры пока считаются пропавшими без вести.
Международная федерация выразила глубокие соболезнования СОКП, семьям погибших и раненых. Она напомнила, что добровольцы и сотрудники гуманитарных организаций "это - не мишени" и "должны быть защищены".
Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух в субботу рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. Как сообщило в воскресенье агентство AP, жертвами теракта стал 231 человек, 275 получили ранения.
Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в произошедшем связанную с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.