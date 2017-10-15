На выборах в Австрии побеждает партия главы МИД страны

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ВЕНА, 15 октября. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия во главе с ее председателем и министром иностранных дел Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 31,4% голосов и лидирует после подсчета всех голосов, отданных избирателями на участках в воскресенье. Таковы официальные данные, опубликованные Министерством внутренних дел республики.
Второе место у правой Австрийской партии свободы, которую возглавляет Хайнц-Кристиан Штрахе, - 27,4%. Социал-демократическая партия Австрии канцлера Кристиана Керна занимает только третью позицию с результатом в 26,7% голосов.
Окончательные итоги с учетом голосов австрийцев, поданных по почте, МВД представит в ближайшие дни. Для парламентских выборов 15 октября избирательная комиссия выдала 889 тыс. бюллетеней для дистанционного голосования, что почти на 200 тыс. больше, чем на выборах президента Австрии 4 декабря 2016 года.