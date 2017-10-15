Макрон подтвердил, что отправится с визитом в Иран для "требовательного диалога"

ПАРИЖ, 15 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил свое намерение совершить визит в Иран для "требовательного диалога" с властями этой страны, которая находится под сильным международным давлением из-за проблемы ядерной программы. Об этом глава Франции заявил в воскресенье в эфире телеканала TF 1.

"Я поеду в нужный момент, чтобы вести этот требовательный диалог с Ираном", - сказал он, не обозначив возможные сроки своей поездки.

Как он подчеркнул, Франция сохраняет приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "По Ирану у нас после соглашений 2015 года имеется процесс, который позволяет лучше очертить рамки, включая [международные] проверки, - сказал Макрон. - Я желаю, чтобы мы остались в рамках этого соглашения, президент Ирана [Хасан] Роухани обещал остаться в этих рамках, Европа и другие переговорщики тоже остаются, потому что так мы лучше контролируем все".

Тактика жесткого давления на Иран, на которой настаивает президент США Дональд Трамп, представляется Франции неэффективной и может в итоге привести к повторению ситуации с КНДР, которая почти получила ядерное оружие, заявил Макрон.

"Он [Трамп] хочет все ужесточить в отношении Ирана, об этом он объявил в пятницу. Я ему объяснил, что это, на мой взгляд, плохой подход, поскольку достаточно посмотреть на [Северную] Корею: мы разорвали с [Северной] Кореей все переговоры и теперь, спустя несколько лет, очнулись, имея [Северную] Корею, которая в шаге от получения ядерного оружия", - сказал Макрон.

Франция, особо отметил он, сохраняет приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. "По Ирану у нас после соглашений 2015 года имеется процесс, который позволяет лучше очертить рамки, включая [международные] проверки, - отметил Макрон. - Я желаю, чтобы мы остались в рамках этого соглашения, президент Ирана [Хасан] Роухани обещал остаться в этих рамках, Европа и другие переговорщики тоже остаются, потому что так мы лучше контролируем все".

При этом французский лидер подчеркнул, что США остаются для его страны, несмотря на имеющиеся разногласия, ключевым внешнеполитическим партнером. "Соединенные Штаты - это наши союзники. Мы помогли американскому народу стать независимым, и они нам помогали каждый раз, когда наша безопасность или наша свобода оказывалась под угрозой, это наша история, и она нас обязывает", - сказал Макрон.

"Сегодня, - добавил он, - мы вместе задействованы в борьбе с исламистским терроризмом в составе международной коалиции. Это наш самый ключевой партнер в области безопасности и борьбы с терроризмом".

В пятницу Макрон провел телефонный разговор с Роухани, в ходе которого стороны обсудили возможность такого визита. Как сообщили тогда в Елисейском дворце, Макрон подтвердил собеседнику "свое намерение" совершить поездку в Иран "по приглашению президента Роухани". Сроки предполагаемого визита тогда также не назывались.

Беседа Макрона и Роухани состоялась после того, как ранее в тот же день президент США Дональд Трамп изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Соединенные Штаты, согласно ей, будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения изменений в СВПД.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что "никто не будет доверять какой-либо американской администрации в любых долгосрочных переговорах", если США откажутся от СВПД.