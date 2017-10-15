Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова

БИШКЕК, 15 октября. /ТАСС/. Более 900 тыс. жителей Киргизии в ходе состоявшихся в стране в воскресенье президентских выборов поддержали кандидатуру от правящей Социал-демократической партии республики Сооронбая Жээнбекова. Об этом ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

"По последним данным, участие в голосовании приняли 1,692 млн из 3,025 млн внесенных в списки граждан, 917 тыс. из них отдали предпочтение Жээнбекову, который набрал чуть более 54% голосов", - отметили в Центризбиркоме. По словам его сотрудников, для победы в первом туре кандидатам необходимо было получить "50% голосов плюс один голос".

"Я попытаюсь сохранить достигнутое за последние шесть лет, продолжить начатые реформы и начать новые", - сказал Жээнбеков, комментируя свою победу. Он также выразил благодарность конкурентам за "честную и жесткую борьбу". "Они вели себя достойно", - считает он.

В отличие от пропрезидентского кандидата, занявший второе место на выборах лидер парламентской фракции "Республика-Ата-Журт" ("Республика-Отчизна") Омурбек Бабанов пока никак не оценивает итоги голосования. "Сегодня ночью наша команда анализирует ситуацию, собирает информацию о нарушениях избирательного процесса и так далее. Поэтому свою оценку произошедшего Бабанов озвучит в понедельник", - заявили ТАСС в его штабе.

Как пояснили в ЦИК, полученные итоги голосования являются предварительными, они сделаны на основании сведений электронных избирательных урн. До утра 16 октября в Бишкек должны поступить копии протоколов ручного подсчета голосов. "Только после этого мы сможем делать какие-то окончательные выводы", - пояснили в Центризбиркоме. Однако особых разночтений, как правило, между этими цифрами не бывает.

Штатный режим

Голосование на выборах главы киргизского государства прошло без серьезных нарушений общественного порядка. Об этом ТАСС заявили в МВД республики. Эти сведения подтвердил и глава Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов, первый вице-премьер страны Толкунбек Абдыгулов.

"Серьезных нарушений в ходе проводимых в Киргизии президентских выборов в день голосования не зафиксировано", - отметил он. Как считает Абдыгулов, они проходили в "штатном режиме", а поступающие в МВД жалобы можно было условно разделить на две категории. Первая касалась запрета проведения видеосъемки на территории избирательных участков, разбирательство по ним проводила ЦИК. Вторая группа - это рукоприкладство и подкуп голосов.

"Три факта нанесения телесных повреждений зарегистрированы вне избирательных комиссий, тем не менее они связаны с выборами, по всем будет проведено тщательное расследование", - пообещал Абдыгулов.

В ЦИК уверяют, что пока сигналов о серьезных нарушениях избирательного законодательства из штабов кандидатов или наблюдателей также не поступало. "Большинство полученных обращений были связаны с возникающими при эксплуатации техники проблемами", - уточнили в ведомстве. Напомнив, что в день голосования все 2338 избирательных участков в Киргизии и 37 за ее пределами были оснащены оборудованием для биометрической идентификации и автоматическими считывающими устройствами (АСУ, электронными избирательными урнами).

"Их использование помогает избежать фальсификации результатов голосования", - уверены в Центризбиркоме Киргизии.

Техника не подвела

Ни одна группа международных наблюдателей пока также не заявила о выявленных в ходе президентских выборов в Киргизии грубых нарушениях избирательного законодательства. Между тем, за ходом голосования в республике следили чуть менее 800 краткосрочных и долгосрочных международных наблюдателей из почти 60 стран мира. В том числе от Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, органов СНГ, европейских структур и государств, Шанхайской организации сотрудничества и так далее. Как ожидается, большинство из них озвучат свои предварительные выводы по выборам в Киргизии в понедельник.

Как заявил 15 октября в Бишкеке представитель миссии наблюдателей СНГ, председатель Исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев, если ранее у наблюдателей от СНГ возникали опасения относительно применяющегося при голосовании в Киргизии технического оборудования, то в ходе выборов "они не оправдались".

За проведением голосования в республике также следили несколько тысяч местных наблюдателей от различных общественных организаций и штабов кандидатов. На каждом избирательном участке их насчитывалось не менее 10 человек.

Прецедент мирной смены власти

На пост главы киргизского государства претендовали 11 человек. Почти все они серьезно отстали от Жээнбекова и Бабанова. Относительно активно люди сегодня также голосовали за занявшего третье место бывшего спикера парламента и лидера партии "Бутун Кыргызстан" ("Единый Киргизстан") Адахана Мадумарова (108,4 тыс. голосов) и экс-премьера Темира Сариева (42,9 тыс. голосов).

В соответствии с законодательством, ЦИК Киргизии обязана объявить официальные итоги президентских выборов в течение 20 дней. После чего будет объявлена дата инаугурации нового главы государства, который заменит на этом посту Алмазбека Атамбаева. "Я не собираюсь в будущем становиться спикером парламента или премьер-министром", - заверил сегодня журналистов Атамбаев, полномочия которого официально истекают 1 декабря.

Это будет первый в новейшей истории Киргизии случай добровольного ухода президента с должности и прецедент мирной передачи власти, поскольку оба прежних руководителя страны - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев - были свергнуты в результате революций и в целях безопасности вместе с семьями вынуждены были бежать из республики.