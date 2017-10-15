Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова

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БИШКЕК, 15 октября. /ТАСС/. Более 900 тыс. жителей Киргизии в ходе состоявшихся в стране в воскресенье президентских выборов поддержали кандидатуру от правящей Социал-демократической партии республики Сооронбая Жээнбекова. Об этом ТАСС сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.
"По последним данным, участие в голосовании приняли 1,692 млн из 3,025 млн внесенных в списки граждан, 917 тыс. из них отдали предпочтение Жээнбекову, который набрал чуть более 54% голосов", - отметили в Центризбиркоме. По словам его сотрудников, для победы в первом туре кандидатам необходимо было получить "50% голосов плюс один голос".
"Я попытаюсь сохранить достигнутое за последние шесть лет, продолжить начатые реформы и начать новые", - сказал Жээнбеков, комментируя свою победу. Он также выразил благодарность конкурентам за "честную и жесткую борьбу". "Они вели себя достойно", - считает он.
В отличие от пропрезидентского кандидата, занявший второе место на выборах лидер парламентской фракции "Республика-Ата-Журт" ("Республика-Отчизна") Омурбек Бабанов пока никак не оценивает итоги голосования. "Сегодня ночью наша команда анализирует ситуацию, собирает информацию о нарушениях избирательного процесса и так далее. Поэтому свою оценку произошедшего Бабанов озвучит в понедельник", - заявили ТАСС в его штабе.
Как пояснили в ЦИК, полученные итоги голосования являются предварительными, они сделаны на основании сведений электронных избирательных урн. До утра 16 октября в Бишкек должны поступить копии протоколов ручного подсчета голосов. "Только после этого мы сможем делать какие-то окончательные выводы", - пояснили в Центризбиркоме. Однако особых разночтений, как правило, между этими цифрами не бывает.
Голосование на выборах главы киргизского государства прошло без серьезных нарушений общественного порядка. Об этом ТАСС заявили в МВД республики. Эти сведения подтвердил и глава Республиканского штаба по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов, первый вице-премьер страны Толкунбек Абдыгулов.
"Серьезных нарушений в ходе проводимых в Киргизии президентских выборов в день голосования не зафиксировано", - отметил он. Как считает Абдыгулов, они проходили в "штатном режиме", а поступающие в МВД жалобы можно было условно разделить на две категории. Первая касалась запрета проведения видеосъемки на территории избирательных участков, разбирательство по ним проводила ЦИК. Вторая группа - это рукоприкладство и подкуп голосов.
"Три факта нанесения телесных повреждений зарегистрированы вне избирательных комиссий, тем не менее они связаны с выборами, по всем будет проведено тщательное расследование", - пообещал Абдыгулов.
В ЦИК уверяют, что пока сигналов о серьезных нарушениях избирательного законодательства из штабов кандидатов или наблюдателей также не поступало. "Большинство полученных обращений были связаны с возникающими при эксплуатации техники проблемами", - уточнили в ведомстве. Напомнив, что в день голосования все 2338 избирательных участков в Киргизии и 37 за ее пределами были оснащены оборудованием для биометрической идентификации и автоматическими считывающими устройствами (АСУ, электронными избирательными урнами).
"Их использование помогает избежать фальсификации результатов голосования", - уверены в Центризбиркоме Киргизии.
Ни одна группа международных наблюдателей пока также не заявила о выявленных в ходе президентских выборов в Киргизии грубых нарушениях избирательного законодательства. Между тем, за ходом голосования в республике следили чуть менее 800 краткосрочных и долгосрочных международных наблюдателей из почти 60 стран мира. В том числе от Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, органов СНГ, европейских структур и государств, Шанхайской организации сотрудничества и так далее. Как ожидается, большинство из них озвучат свои предварительные выводы по выборам в Киргизии в понедельник.
Как заявил 15 октября в Бишкеке представитель миссии наблюдателей СНГ, председатель Исполнительного комитета Содружества Сергей Лебедев, если ранее у наблюдателей от СНГ возникали опасения относительно применяющегося при голосовании в Киргизии технического оборудования, то в ходе выборов "они не оправдались".
За проведением голосования в республике также следили несколько тысяч местных наблюдателей от различных общественных организаций и штабов кандидатов. На каждом избирательном участке их насчитывалось не менее 10 человек.
На пост главы киргизского государства претендовали 11 человек. Почти все они серьезно отстали от Жээнбекова и Бабанова. Относительно активно люди сегодня также голосовали за занявшего третье место бывшего спикера парламента и лидера партии "Бутун Кыргызстан" ("Единый Киргизстан") Адахана Мадумарова (108,4 тыс. голосов) и экс-премьера Темира Сариева (42,9 тыс. голосов).
В соответствии с законодательством, ЦИК Киргизии обязана объявить официальные итоги президентских выборов в течение 20 дней. После чего будет объявлена дата инаугурации нового главы государства, который заменит на этом посту Алмазбека Атамбаева. "Я не собираюсь в будущем становиться спикером парламента или премьер-министром", - заверил сегодня журналистов Атамбаев, полномочия которого официально истекают 1 декабря.
Это будет первый в новейшей истории Киргизии случай добровольного ухода президента с должности и прецедент мирной передачи власти, поскольку оба прежних руководителя страны - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев - были свергнуты в результате революций и в целях безопасности вместе с семьями вынуждены были бежать из республики.