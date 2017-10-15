Армия Израиля сообщила о двух ракетах, запущенных из приграничных районов Египта на Синае

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Две ракеты были запущены в воскресенье по территории регионального совета Эшколь на юге Израиля из приграничных районов Египта на Синайском полуострове. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба израильской армии в распространенном коммюнике.
"Некоторое время назад две ракеты были запущены из района Синайского полуострова по региональному округу Эшколь", - говорится в документе. Военные не сообщают о пострадавших или ущербе. В армии проинформировали также, что на территории прилегающего к сектору Газа округа Эшколь ранее в воскресенье прозвучала сирена воздушной тревоги.
Север Синая в последние годы превратился в наиболее горячую точку на карте Египта. Здесь экстремисты регулярно совершают нападения на полицейских и армейские кордоны. Армия и полиция Египта несколько лет проводят кампанию против радикальных группировок в северных районах Синая. Наиболее одиозной из них является "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай").