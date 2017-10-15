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Курц после победы своей партии на выборах станет канцлером Австрии

Международная панорама
15 октября, 23:26 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Австрийская народная партия, лидером которой является 31-летний глава МИД страны, в воскресенье на выборах в Национальный совет, набрала 31,4% голосов

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© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ВЕНА, 15 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Уверенное первое место консервативной Австрийской народной партии (АНП) на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) определило политическую силу, которая станет крупнейшей парламентской фракцией. Ее лидер будет теперь наделен полномочиям по формированию кабинета министров. В этой связи пост будущего канцлера республики готовится занять председатель АНП и министр иностранных дел Себастьян Курц.

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Как передает корреспондент ТАСС из штаба по слежению за ходом выборов, согласно данным МВД, которое занимается организацией выборов и руководит работой федеральной избирательной комиссии, первое место со значительным отрывом занимает консервативная АНП с 31,4% голосов и претендует на 61 депутатский мандат. Второе место у правой Австрийской партии свободы (АПС), главой которой является Хайнц-Кристиан Штрахе, - с 27,4% голосов, которые соответствуют 53 депутатским мандатам. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) канцлера Кристиана Керна занимает третью позицию с результатом в 26,7% голосов, то есть может получить 52 депутатских мандата.

Четвертой идет "Новая Австрия" с 5% голосов - девять мест в парламенте, пятую позицию вместо партии "Зеленые" занимает движение выходца из этой партии "Список Петера Пильца" с 4,1% голосов - восемь депутатских мест. Таким образом, в парламент Австрии нового созыва войдут пять политических партий. Место "Зеленых" в нем займет "Список Петера Пильца". Явка избирателей на парламентских выборах в Австрии в воскресенье составила 67,6%.

Из министра в канцлеры

Опыт политической работы на высшем уровне 31-летнего Себастьяна Курца пока что ограничен деятельностью на посту министра иностранных дел. Однако во многом именно служба в МИД закалила политика и предала ему необходимой харизмы для привлечения на сторону своей партии избирателей. При этом Курц по-прежнему не имеет законченного высшего образования, которое прервал из-за политической карьеры. В 2013 году в возрасте 27 лет он стал самым молодым министром в австрийской истории, а теперь станет самым молодым канцлером Австрии за послевоенную историю республики.

"Я принимаю ответственность. Мы преследовали нашу цель и сделали невозможное возможным", - заявил Курц перед своими однопартийцами по итогам выборов. По его словам, он будет усиленно трудиться, чтобы добиться перемен в Австрии и оправдать доверие избирателей.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен уже объявил, что готов наделить Курца полномочиями по формированию нового кабинета министров и ведению коалиционных переговоров, если окончательные итоги МВД подтвердят победу его партии. При этом действующее правительство должно в ближайшие дни подать в отставку, чтобы открыть путь созданию нового кабинета министров.

Между тем Керн заявил, что не покинет свой пост в партии, останется в политике на ближайшие годы и готов вести коалиционные переговоры с консерваторами во главе с Курцем.

Результаты выборов во многом подтвердили многочисленные исследования общественного мнения, которые свидетельствовали о приближающейся победе именно консервативной АНП с приходом в ее руководство Себастьяна Курца в мае этого года после внезапной отставки Райнхольда Миттерленера.

Популярности в глазах австрийцев министру прибавили его призывы прекратить потоки нелегальной миграции в Европу, закрыть австрийские границы для незаконных мигрантов, сократить налоги, навести порядок в миграционной политике Евросоюза и наладить мосты между Россией, США и ЕС. Он также стал инициатором введения запрета на ношение паранджи в общественных местах в Австрии и внедрения для всех мигрантов с Ближнего Востока и Африки программы обязательного изучения немецкого языка и австрийской культуры.

Выборы-2017

Окончательные результаты с учетом голосов австрийцев, поданных по почте, МВД представит в четверг. Для парламентских выборов 15 октября избирательная комиссия выдала 889 тыс. бюллетеней для дистанционного голосования, что почти на 200 тыс. больше, чем на выборах президента Австрии 4 декабря 2016 года. Итоги выборов МВД утвердит 31 октября, а новый Национальный совет будет учрежден 9 ноября.

Досрочные парламентские выборы проходили в воскресенье в Австрии с участием 16 партий и политических движений. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов.

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Персоны
Керн, Кристиан Курц, Себастьян Ван дер Беллен, Александер
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Проблема нелегальной миграции в Европе
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