Sky: Мэй отправляется в Брюссель для встреч с Юнкером и Барнье

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ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй нанесет в понедельник незапланированный визит в Брюссель для встреч с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главным переговорщиком ЕС в диалоге с Лондоном по условиям Brexit Мишелем Барнье. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил вечером в воскресенье британской телеканал Sky News.
Он также проинформировал, что главу британского правительства в этой поездке будет сопровождать главный переговорщик со стороны Лондона, министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис.
Пятый раунд переговоров по условиям Brexit завершился в минувший четверг без "больших шагов вперед", а это означает, что Лондон и Брюссель не смогут, как планировалось ранее, начать дискуссию об отношениях после "развода" на предстоящем саммите ЕС 19-20 октября.
За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны.
После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года.
В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента.
А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".