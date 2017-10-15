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Sky: Мэй отправляется в Брюссель для встреч с Юнкером и Барнье

Международная панорама
15 октября, 23:43 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, октября. /ТАСС
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ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй нанесет в понедельник незапланированный визит в Брюссель для встреч с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главным переговорщиком ЕС в диалоге с Лондоном по условиям Brexit Мишелем Барнье. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил вечером в воскресенье британской телеканал Sky News.

Он также проинформировал, что главу британского правительства в этой поездке будет сопровождать главный переговорщик со стороны Лондона, министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис.

Пятый раунд переговоров по условиям Brexit завершился в минувший четверг без "больших шагов вперед", а это означает, что Лондон и Брюссель не смогут, как планировалось ранее, начать дискуссию об отношениях после "развода" на предстоящем саммите ЕС 19-20 октября.

Инфографика Brexit: хронология выхода из ЕС

Brexit: хронология выхода из ЕС

За выход Великобритании из Европейского союза в 2016 году высказалось чуть больше половины населения страны.

После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку, а его место заняла Тереза Мэй. В октябре 2016 года она заявила, что запустит Brexit к концу марта 2017 года.

В январе соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента. 

А 19 июня 2017 года начались официальные переговоры Соединенного Королевства с ЕС об условиях "развода".

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Персоны
Мэй, Тереза Юнкер, Жан-Клод
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