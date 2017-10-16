Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху сообщил о создании комиссии по расследованию зарубежного финансирования НПО

Международная панорама
16 октября, 0:03 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 15, октября. /ТАСС

Премьер Израиля ранее отменил переговоры с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем из-за его встречи с представителями израильских правозащитных организаций "Шоврим штика" и "Бецелем"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье о создании парламентской комиссии по расследованию финансирования зарубежными странами враждебно настроенных к солдатам армии еврейского государства правозащитных неправительственных организаций (НПО).

"Нет более гуманной армии, чем ЦАХАЛ (израильская аббревиатура для Армии обороны Израиля - прим. ТАСС), и поэтому сегодня мы приняли важное решение создать парламентскую комиссию по расследованию вопроса финансирования зарубежными странами организаций, ведущих деятельность, направленную против солдат Армии обороны Израиля, - сказал Нетаньяху в воскресенье. - Мы положим этому конец, наши солдаты защищают нас, а мы защитим их". Высказывания премьера распространила здесь в воскресенье его канцелярия.

В апреле этого года Нетаньяху отменил переговоры с находившимся с визитом в Израиле главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем из-за его встречи с представителями израильских правозащитных организаций "Шоврим штика" и "Бецелем". Канцелярия премьера тогда охарактеризовала две эти организации как очерняющие и криминализирующие израильских солдат. Двумя месяцами ранее премьер сообщил, что попросил руководство Великобритании и Бельгии остановить правительственное финансирование таких организаций, очерняющих Израиль.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Габриэль, Зигмар Нетаньяху, Биньямин
Страны
Бельгия Израиль Германия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Тиллерсон заявил, что Трамп не хочет воевать с КНДР
3
Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова
4
Курц после победы своей партии на выборах станет канцлером Австрии
5
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама