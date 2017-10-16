Нетаньяху сообщил о создании комиссии по расследованию зарубежного финансирования НПО

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье о создании парламентской комиссии по расследованию финансирования зарубежными странами враждебно настроенных к солдатам армии еврейского государства правозащитных неправительственных организаций (НПО).

"Нет более гуманной армии, чем ЦАХАЛ (израильская аббревиатура для Армии обороны Израиля - прим. ТАСС), и поэтому сегодня мы приняли важное решение создать парламентскую комиссию по расследованию вопроса финансирования зарубежными странами организаций, ведущих деятельность, направленную против солдат Армии обороны Израиля, - сказал Нетаньяху в воскресенье. - Мы положим этому конец, наши солдаты защищают нас, а мы защитим их". Высказывания премьера распространила здесь в воскресенье его канцелярия.

В апреле этого года Нетаньяху отменил переговоры с находившимся с визитом в Израиле главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем из-за его встречи с представителями израильских правозащитных организаций "Шоврим штика" и "Бецелем". Канцелярия премьера тогда охарактеризовала две эти организации как очерняющие и криминализирующие израильских солдат. Двумя месяцами ранее премьер сообщил, что попросил руководство Великобритании и Бельгии остановить правительственное финансирование таких организаций, очерняющих Израиль.