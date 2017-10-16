Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы МИД стран ЕС обсудят сделку по Ирану и примут новые санкции против КНДР

Международная панорама
16 октября, 0:29 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 16, октября. /ТАСС

Как ожидается, руководители европейских внешнеполитических ведомств заявят, что ядерное соглашение не может быть пересмотрено

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Ситуация вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана станет главной темой заседания министров иностранных дел 28 стран Евросоюза, которое пройдет в понедельник в Люксембурге.

Кроме того, главы МИД, как ожидается, примут новые автономные санкции в отношении КНДР в связи с ее ракетными испытаниями. В повестку дня встречи руководителей внешнеполитических ведомств входят также вопрос сотрудничества сообщества с Турцией и ситуация в Мьянме.

Ядерная программа Ирана

Как заявил журналистам накануне в Брюсселе представитель ЕС, "министры иностранных дел обсудят ситуацию и выскажут свою позицию". Как ожидается, главы МИД заявят, что сделка по Тегерану не может быть пересмотрена. "Достигнутое соглашение не может быть и не станет предметом для переговоров", - отметил дипломат.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Будущее сделки по иранскому атому оказалось под вопросом после заявлений Трампа

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана). Американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном СВПД, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

Новые санкции против КНДР

"Министры обсудят ситуацию вокруг недавних провокаций со стороны КНДР. Совет, как ожидается, примет дополнительные автономные ограничительные меры против республики, которые дополнят и усилят санкции Совета Безопасности ООН", - рассказал журналистам представитель ЕС.

Последний раз ЕС расширял санкции в отношении КНДР 10 октября. Новый пакет мер включил в себя запрет на продажу КНДР сжиженного природного газа, импорт тканей из Северной Кореи, а также ограничение экспорта в страну переработанных нефтепродуктов и нефти. "Кроме того, страны-члены не будут выдавать разрешение на работу гражданам КНДР для въезда и работы на их территории, так как их доход может использоваться для поддержки незаконных ядерной и ракетной программ страны", - отметил Совет.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

Помимо этого, как поясняет ЕС, в черном списке для КНДР в настоящее время находятся 63 человека и 53 организации, в отношении которых введены санкции Совбеза ООН. ЕС также самостоятельно ввел ограничительные меры против 41 человека и шести компаний.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, касающиеся КНДР и резко ужесточающие режим международных санкций в отношении нее. Кроме того, Пхеньян заявил о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением КНДР.

Отношения с Турцией

Как сообщил европейский дипломат, министры иностранных дел намерены обсудить в Люксембурге отношения с Турцией, в частности, сотрудничество с этой страной. "Главы МИД рассмотрят вопрос сотрудничества с Анкарой в контексте региональной ситуации. Эта дискуссия предварит обсуждение по Турции на саммите ЕС 19-20 октября", - сказал представитель ЕС.

Как ожидается, главы государств и правительств 28 стран ЕС на предстоящем саммите поднимут вопрос отношений с Турцией, включая переговоры по вступлению Анкары в сообщество. Однако, как заявила накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель, саммит не примет решения о прекращении переговорного процесса. "Я говорила, что мы хотим обсудить ситуацию с Турцией, поэтому попросили Еврокомиссию подготовить доклад, конечно, мы не будем сейчас принимать какие-либо решения. Но я хотела бы послушать мнение своих коллег о том, какие выводы из этого мы можем сделать", - сказала она.

Отношения Евросоюза и Турции в последние месяцы резко ухудшились. ЕС критиковал ситуацию с правами человека в этой стране после попытки госпереворота. Анкара резко реагировала на такую критику.

Как заявил в сентябре глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Турция стремительно отдаляется от Евросоюза, пытаясь сжечь все мосты. "Турция стремительно отдаляется от ЕС гигантскими шагами", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Юнкер, Жан-Клод Меркель, Ангела
Темы
Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США Иран КНДР Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Тиллерсон заявил, что Трамп не хочет воевать с КНДР
3
Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова
4
Курц после победы своей партии на выборах станет канцлером Австрии
5
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама