Главы МИД стран ЕС обсудят сделку по Ирану и примут новые санкции против КНДР

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Ситуация вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана станет главной темой заседания министров иностранных дел 28 стран Евросоюза, которое пройдет в понедельник в Люксембурге.

Кроме того, главы МИД, как ожидается, примут новые автономные санкции в отношении КНДР в связи с ее ракетными испытаниями. В повестку дня встречи руководителей внешнеполитических ведомств входят также вопрос сотрудничества сообщества с Турцией и ситуация в Мьянме.

Ядерная программа Ирана

Как заявил журналистам накануне в Брюсселе представитель ЕС, "министры иностранных дел обсудят ситуацию и выскажут свою позицию". Как ожидается, главы МИД заявят, что сделка по Тегерану не может быть пересмотрена. "Достигнутое соглашение не может быть и не станет предметом для переговоров", - отметил дипломат.

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана). Американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном СВПД, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

Новые санкции против КНДР

"Министры обсудят ситуацию вокруг недавних провокаций со стороны КНДР. Совет, как ожидается, примет дополнительные автономные ограничительные меры против республики, которые дополнят и усилят санкции Совета Безопасности ООН", - рассказал журналистам представитель ЕС.

Последний раз ЕС расширял санкции в отношении КНДР 10 октября. Новый пакет мер включил в себя запрет на продажу КНДР сжиженного природного газа, импорт тканей из Северной Кореи, а также ограничение экспорта в страну переработанных нефтепродуктов и нефти. "Кроме того, страны-члены не будут выдавать разрешение на работу гражданам КНДР для въезда и работы на их территории, так как их доход может использоваться для поддержки незаконных ядерной и ракетной программ страны", - отметил Совет.

Помимо этого, как поясняет ЕС, в черном списке для КНДР в настоящее время находятся 63 человека и 53 организации, в отношении которых введены санкции Совбеза ООН. ЕС также самостоятельно ввел ограничительные меры против 41 человека и шести компаний.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, касающиеся КНДР и резко ужесточающие режим международных санкций в отношении нее. Кроме того, Пхеньян заявил о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением КНДР.

Отношения с Турцией

Как сообщил европейский дипломат, министры иностранных дел намерены обсудить в Люксембурге отношения с Турцией, в частности, сотрудничество с этой страной. "Главы МИД рассмотрят вопрос сотрудничества с Анкарой в контексте региональной ситуации. Эта дискуссия предварит обсуждение по Турции на саммите ЕС 19-20 октября", - сказал представитель ЕС.

Как ожидается, главы государств и правительств 28 стран ЕС на предстоящем саммите поднимут вопрос отношений с Турцией, включая переговоры по вступлению Анкары в сообщество. Однако, как заявила накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель, саммит не примет решения о прекращении переговорного процесса. "Я говорила, что мы хотим обсудить ситуацию с Турцией, поэтому попросили Еврокомиссию подготовить доклад, конечно, мы не будем сейчас принимать какие-либо решения. Но я хотела бы послушать мнение своих коллег о том, какие выводы из этого мы можем сделать", - сказала она.

Отношения Евросоюза и Турции в последние месяцы резко ухудшились. ЕС критиковал ситуацию с правами человека в этой стране после попытки госпереворота. Анкара резко реагировала на такую критику.

Как заявил в сентябре глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Турция стремительно отдаляется от Евросоюза, пытаясь сжечь все мосты. "Турция стремительно отдаляется от ЕС гигантскими шагами", - сказал он.