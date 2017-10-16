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Курц сообщил, что Меркель поздравила его с победой на парламентских выборах в Австрии

Международная панорама
16 октября, 0:57 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, октября. /ТАСС

Согласно последним данным, консервативная Австрийская народная партия, возглавляемая Себастьяном Курцем, уверенно занимает первое место с 31,4% голосов

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БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Австрийской народной партии (АНП) и министр иностранных дел Себастьян Курц сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель поздравила его с победой на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии).

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"Я рад, что канцлер Германии позвонила мне и поздравила с успехом на выборах", - сказал он в воскресенье. Курц напомнил, что немецкие Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз являются "сестринскими партиями АНП", с которыми последняя надеется продолжить плодотворное сотрудничество.

Лидер АНП ушел от ответа на вопрос, с кем он намеревается сформировать будущее правительство. "Мы будем пытаться найти партнера, с которым сможем реализовать пункты нашей программы", - указал Курц. Он особо подчеркнул, что Австрийская народная партия является "проевропейской политической силой".

Согласно последним данным, консервативная АНП уверенно занимает первое место на выборах с 31,4% голосов. Второе место у Австрийской партии свободы с 27,4% голосов. Социал-демократическая партия Австрии занимает третью позицию с результатом в 26,7% голосов.

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Персоны
Меркель, Ангела Курц, Себастьян
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