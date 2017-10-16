От Трампа требуют сдать в суд документы о женщинах, обвинявших его в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Американка, подавшая в суд на президента США Дональда Трампа за домогательства, требует приобщить к делу все документы, которые касаются неподобающего обращения с женщинами и хранятся в архивах его прежнего избирательного штаба. Об этом сообщил в воскресенье новостной ресурс BuzzFeed.

По его данным, запрос адвокатов Саммер Зервос был подготовлен еще в марте текущего года, однако был зарегистрирован судом только в прошлом месяце. BuzzFeed обратился в Белый дом и к юрисконсультам президента за комментариями, но ответа не получил.

Саммер Зервос снималась в 2006 году в пятом сезоне реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice), ведущим которого был Трамп. В октябре прошлого года, за считанные недели до выборов, проживающая в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) Зервос и ее адвокат Глория Оллред выступили на пресс-конференции, в ходе которой озвучили обвинения в адрес кандидата в президенты от Республиканской партии. Американка утверждала, что в 2007 году, когда она встретилась с Трампом, чтобы обсудить возможность трудоустройства, миллиардер начал ее домогаться.

Впоследствии Трамп категорически опроверг данные утверждения, назвав Зервос лгуньей и заявив, что она хочет славы. Как отмечается в иске, женщина требует, чтобы Трамп отказался от своих слов, а также признал, что указанный инцидент действительно имел место.

Зервос добивается приобщения к делу документов, касающихся еще более 10 женщин, обвинивших Трампа в домогательствах. В публикации BuzzFeed перечислены по именам и фамилиям девять из них, включая некую Наташу Стойнофф. Все началось с публикации газеты The New York Times, в которой приводились слова Джессики Лидс и Рейчел Крук, которые утверждали, что миллиардер приставал к ним. Первый инцидент якобы произошел 30 лет назад в салоне самолета, второй - в 2005 году в лифте башни Trump Tower в Нью-Йорке.

Трамп отрицает обвинения, называя их полностью сфабрикованными. Он также неоднократно утверждал, что американские СМИ специально пытаются скомпрометировать его в глазах общественности.