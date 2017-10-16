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NYT: КНДР обладает 6 тыс. хакеров и киберпрограммой для хищения сотен миллионов долларов

Международная панорама
16 октября, 2:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, октября. /ТАСС

Издание отмечает, что такой инструмент воздействия не подпадает под режим международных санкций, действующих против Пхеньяна, и идеально подходит для страны, находящейся в изоляции

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НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. КНДР руководит более чем 6 тыс. хакеров, которые действуют крайне эффективно, хотя и с переменным успехом. Кибератаки, совершенные этими специалистами, были достаточно результативными, чтобы заставить Запад считаться с Пхеньяном, сообщила в воскресенье газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, КНДР, не ограничиваясь ракетно-ядерными разработками, тайно создала киберпрограмму, способную помогать хищению сотен миллионов долларов и вызывать глобальный хаос в интернете. Такой инструмент воздействия не подпадает под режим международных санкций, действующих против Пхеньяна, и идеально подходит для страны, находящейся в изоляции, отмечает издание.

"Кибернетика является идеальным инструментом силового воздействия для них. Низкая стоимость, возможность асимметричных действий, а также определенная степень анонимности и скрытности. Такой инструмент способен создавать угрозу крупным секторам государственной инфраструктуры и частным инфраструктурным объектам. И это средство заработка", - приводит газета мнение бывшего заместителя директора Агентства национальной безопасности (АНБ) США Криса Инглиса.

"Можно говорить о том, что они [КНДР] обладают самой результативной киберпрограммой на планете, но не из-за ее технической сложности, а из-за того, что она позволила достичь поставленных целей за счет крайне низких расходов", - добавил он.

Как сообщало на прошлой неделе агентство Yonhap, имеются данные министерства обороны Республики Корея, согласно которым, в сентябре прошлого года северокорейские хакеры проникли в системы южнокорейского оборонного ведомства и украли 235 гигабайтов секретных документов.

Анализ лишь 20% из похищенных материалов показал, что это были секретные планы совместных действий Сеула и Вашингтона, в том числе "Оперативный план 5015". Кроме того, украдены отчеты на имя высшего командования союзников, информация о ключевых военных объектах и электростанциях.

Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заподозрила власти КНДР в хакерских атаках на компьютеры сотрудников энергетических фирм США. Цель заключалась в том, чтобы продемонстрировать Вашингтону киберспособности Пхеньяна, сообщила 10 октября телекомпания NBC.

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