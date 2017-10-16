СМИ: премьер Ирака приказал армии установить порядок в Киркуке совместно с "пешмерга"

Нетаньяху: Израилю безразлична судьба ядерной сделки с Ираном, важен лишь результатМеждународная панорама 16 октября, 2:02
Число погибших из-за взрыва в Сомали возросло до 276 человекМеждународная панорама 16 октября, 1:52
Шарапова поднялась на 29 позиций в рейтинге WTA, занимая 57-е местоСпорт 16 октября, 1:50
Тиллерсон ответил на вопрос о "публичной кастрации" ТрампомМеждународная панорама 16 октября, 1:15
Российский баритон Дмитрий Хворостовский отмечает 55-летиеКультура 16 октября, 0:26
Мария Шарапова по специальному приглашению выступит на теннисном "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 16 октября, 0:11
В Сочи открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовОбщество 15 октября, 23:59
Скворцова призвала развивать волонтерские проекты в медицинеОбщество 15 октября, 23:55
Хет-трик Икарди принес "Интеру" победу над "Миланом" в матче чемпионата ИталииСпорт 15 октября, 23:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади отдал распоряжение армии восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с курдскими военизированными отрядами "пешмерга". Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Hadath.
По имеющейся информации, иракский премьер, который одновременно является и главнокомандующим армии Ирака, отдал приказ правительственным силам "восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с формированиями "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением".
В субботу аль-Абади на заседании правительственного Совета безопасности заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться "совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде".
Как передало иракское телевидение, в настоящий момент правительственные силы контролируют "значительную часть провинции Киркук". По поступающим сообщениям, иракские правительственные силы без какого-либо сопротивления взяли под контроль военную базу К1, расположенную в провинции Киркук.
Указывается также, что до сих пор не было отмечено никаких вооруженных столкновений между иракскими войсками и отрядами "пешмерга", дислоцированных в провинции. В операции в провинции Куркук, как заявляют иракские военные, участвуют только регулярные армейские части. Формирования шиитского ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") в процессе восстановления контроля в Киркуке непосредственного участия не принимают.