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СМИ: премьер Ирака приказал армии установить порядок в Киркуке совместно с "пешмерга"

Международная панорама
16 октября, 2:43 UTC+3 КАИР КАИР 16, октября. /ТАСС

По последним данным, правительственные силы страны держат под контролем "значительную часть провинции Киркук"

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КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади отдал распоряжение армии восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с курдскими военизированными отрядами "пешмерга". Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Hadath.

По имеющейся информации, иракский премьер, который одновременно является и главнокомандующим армии Ирака, отдал приказ правительственным силам "восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с формированиями "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением".

В субботу аль-Абади на заседании правительственного Совета безопасности заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться "совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде".

Как передало иракское телевидение, в настоящий момент правительственные силы контролируют "значительную часть провинции Киркук". По поступающим сообщениям, иракские правительственные силы без какого-либо сопротивления взяли под контроль военную базу К1, расположенную в провинции Киркук.

Указывается также, что до сих пор не было отмечено никаких вооруженных столкновений между иракскими войсками и отрядами "пешмерга", дислоцированных в провинции. В операции в провинции Куркук, как заявляют иракские военные, участвуют только регулярные армейские части. Формирования шиитского ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") в процессе восстановления контроля в Киркуке непосредственного участия не принимают.

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