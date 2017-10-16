СМИ: в Китае ввели ограничения на сообщения о КНДР

Вадим Шипачев забросил шайбу в дебютном матче НХЛ за "Вегас"Спорт 16 октября, 4:49
Нетаньяху: Трамп диктует союзникам в Европе единственный способ сохранения ядерной сделкиМеждународная панорама 16 октября, 4:21
Вуди Аллен опасается "охоты на ведьм" по следам скандала с продюсером ВайнштейномОбщество 16 октября, 3:26
Штаб Трампа и его партия потратили более $2 млн из-за "российских расследований"Международная панорама 16 октября, 1:57
Число погибших из-за взрыва в Сомали возросло до 276 человекМеждународная панорама 16 октября, 1:52
Шарапова поднялась на 29 позиций в рейтинге WTAСпорт 16 октября, 1:50
Тиллерсон ответил на вопрос о "публичной кастрации" ТрампомМеждународная панорама 16 октября, 1:15
Дмитрий Хворостовский отмечает 55-летиеКультура 16 октября, 0:26
Мария Шарапова по специальному приглашению выступит на теннисном "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 16 октября, 0:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Жесткие ограничения на сообщения средств массовой информации о КНДР введены в Китае накануне открывающегося 18 октября в Пекине съезда Компартии страны. С таким утверждением выступило в понедельник ведущее японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники в КНР.
По их данным, китайским СМИ рекомендовано отказаться от подготовки и публикации собственных материалов о ракетно-ядерной программе Пхеньяна и дано указание ориентироваться только на официальные сообщения на этот счет. Такой шаг, как полагают в Токио, призван предотвратить рост недовольства китайской общественности ситуацией вокруг КНДР и должен не допустить дальнейшего охлаждения двусторонних отношений.
В Пекине, отмечает агентство, озабочены тем, что Пхеньян периодически предпринимает различные резкие действия во время или накануне важных мероприятий в Китае. Например, в мае он, как полагают, приурочил испытание баллистической ракеты к проведению в столице КНР масштабной конференции с участием представителей примерно 30 стран, посвященной китайской программе Экономического пояса Шелкового пути. Шестое и самое мощное ядерное испытание в КНДР было проведено в сентябре накануне открытия в Китае саммита стран БРИКС - Бразилии, Индии, Китая, России и Южной Африки.
Средства массовой информации Пхеньяна в последнее время подвергают осуждению Пекин за поддержку санкций, введенных Советом безопасности ООН в отношении КНДР в связи с ее ракетно-ядерной программой. В Сеуле и Токио в связи с этим не исключают, что Пхеньян может предпринять какие-либо демонстративные действия накануне или во время съезда Компартии Китая, который в КНР расценивается как важнейшее политическое событие года.