Венесуэльские социалисты победили в большинстве регионов на губернаторских выборах

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Проправительственные кандидаты одержали победу в большинстве регионов Венесуэлы на воскресных губернаторских выборах. Об этом заявила глава Национального избирательного совета Тибисай Лусена на итоговой пресс-конференции в воскресенье, сообщило Венесуэльское агентство новостей.
Социалисты победили в 17 регионах, в пяти штатах население поддержало кандидатов от оппозиции.