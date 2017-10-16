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На Филиппинах ликвидированы два главаря примкнувших к ИГ террористических группировок

Международная панорама
16 октября, 5:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Эмир крыла ИГ в Юго-Восточной Азии и лидер группировки "Мауте" были ликвидированы в ходе перестрелки на острове Минданао

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Иснилон Хапилон, главарь местной террористической группировки "Абу Сайяф", который ранее был назначен эмиром крыла террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Юго-Восточной Азии, был ликвидирован на Филиппинах. Как в воскресенье сообщило агентство Associated Press со ссылкой на силы безопасности страны, вместе с ним был уничтожен и Омархайам Мауте - главарь группировки "Мауте", которая является открытым сторонником ИГ.

По сведениям  AP, Хапилон и Мауте были ликвидированы в ходе перестрелки в городе Марави на острове Минданао.

Правительственные войска Филиппин уже больше нескольких месяцев ведут ожесточенные бои в окрестностях расположенного на юге Марави с боевиками группировки "Мауте". За это время погибли более 130 военнослужащих и полицейских, а также около 45 мирных жителей, более 600 экстремистов были ликвидированы.

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