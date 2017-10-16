На Филиппинах ликвидированы два главаря примкнувших к ИГ террористических группировок

Шарапова поднялась на 25 строчек в чемпионской гонке WTAСпорт 16 октября, 8:42
В Бразилии состоялась премьера спектакля в честь 100-летия Октябрьской революцииКультура 16 октября, 8:41
Претендентский бой Градович - Дохени пройдет 15 декабря в ЕкатеринбургеСпорт 16 октября, 8:07
Ксения Алферова назвала прорывом участие в открытии ВФМС человека с синдромом ДаунаОбщество 16 октября, 6:14
Вадим Шипачев забросил шайбу в дебютном матче НХЛ за "Вегас"Спорт 16 октября, 4:49
Нетаньяху: Трамп диктует союзникам в Европе единственный способ сохранения ядерной сделкиМеждународная панорама 16 октября, 4:21
Вуди Аллен опасается "охоты на ведьм" по следам скандала с продюсером ВайнштейномОбщество 16 октября, 3:26
Штаб Трампа и его партия потратили более $2 млн из-за "российских расследований"Международная панорама 16 октября, 1:57
Число погибших из-за взрыва в Сомали возросло до 276 человекМеждународная панорама 16 октября, 1:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Иснилон Хапилон, главарь местной террористической группировки "Абу Сайяф", который ранее был назначен эмиром крыла террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Юго-Восточной Азии, был ликвидирован на Филиппинах. Как в воскресенье сообщило агентство Associated Press со ссылкой на силы безопасности страны, вместе с ним был уничтожен и Омархайам Мауте - главарь группировки "Мауте", которая является открытым сторонником ИГ.
По сведениям AP, Хапилон и Мауте были ликвидированы в ходе перестрелки в городе Марави на острове Минданао.
Правительственные войска Филиппин уже больше нескольких месяцев ведут ожесточенные бои в окрестностях расположенного на юге Марави с боевиками группировки "Мауте". За это время погибли более 130 военнослужащих и полицейских, а также около 45 мирных жителей, более 600 экстремистов были ликвидированы.