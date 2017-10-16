Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корабли восьми стран НАТО провели противоракетные учения у берегов Шотландии

Международная панорама
16 октября, 6:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Корабли Испании и Нидерландов поразили три противокорабельные ракеты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Боевые корабли восьми стран НАТО приняли участие в морских учениях Formidable Shield 17 у берегов Шотландии в воскресенье. Как сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на Пентагон, в ходе маневров группа кораблей из Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Испании, Италии, Великобритании и США отразила ряд ракетных ударов.

Так, корабли Испании и Нидерландов поразили три противокорабельные ракеты. В свою очередь эсминец США USS Donald Cook отразил удар ракеты средней дальности с помощью зенитной управляемой ракеты.

Проводимые Шестым флотом США и НАТО маневры Formidable Shield 17 продлятся по 18 октября. Параллельно с ними в период с 30 сентября до 12 октября там же в Шотландии состоятся международные учения Joint Warrior 17-2, командование которыми на этот раз будет осуществлять Великобритания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Канада Италия Испания Франция Германия Нидерланды Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: смерть актера Марьянова не носит криминального характера
2
Умер актер Дмитрий Марьянов
3
Нетаньяху: Трамп диктует союзникам в Европе единственный способ сохранения ядерной сделки
4
Число погибших из-за взрыва в Сомали возросло до 276 человек
5
Станцию скорой помощи в Лобне проверят в связи со смертью актера Марьянова
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Власти Иракского Курдистана заявили о продвижении правительственных иракских сил в Киркуке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама