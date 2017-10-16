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На территории президентского комплекса в Сеуле нашли пропагандистские листовки КНДР

Международная панорама
16 октября, 7:33 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 16, октября. /ТАСС

По данным агентства Yonhap, в листовках содержится критика Южной Кореи за ее военный союз с Соединенными Штатами

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СЕУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Пропагандистские листовки КНДР обнаружены на территории резиденции президента Республики Корея Чхонвадэ в Сеуле. Об этом сообщили в понедельник агентству Yonhap представители службы безопасности объекта, известного также как Голубой дом из-за цвета черепицы на его крыше.

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По данным агентства, на территории комплекса, а также на прилегающих улицах были найдены десятки листовок небольшого формата, в которых содержится критика Южной Кореи за ее военный союз с США.

По мнению представителей службы безопасности, агитационные материалы попали на территорию Голубого дома с воздушных шаров, которые КНДР регулярно запускает на Юг. Периодически подобные листовки обнаруживаются в разных районах Южной Кореи, однако это первый раз, когда они оказались на территории резиденции президента.

"Листовки собраны, и установлением подробностей инцидента займутся соответствующие органы", - цитирует агентство представителя службы безопасности.

Подобной деятельностью занимается и Южная Корея. Члены ряда неправительственных организаций регулярно запускают в КНДР воздушные шары с агитационными материалами, миниатюрными радиоприемниками и даже деньгами.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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