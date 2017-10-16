На территории президентского комплекса в Сеуле нашли пропагандистские листовки КНДР

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СЕУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Пропагандистские листовки КНДР обнаружены на территории резиденции президента Республики Корея Чхонвадэ в Сеуле. Об этом сообщили в понедельник агентству Yonhap представители службы безопасности объекта, известного также как Голубой дом из-за цвета черепицы на его крыше.
По данным агентства, на территории комплекса, а также на прилегающих улицах были найдены десятки листовок небольшого формата, в которых содержится критика Южной Кореи за ее военный союз с США.
По мнению представителей службы безопасности, агитационные материалы попали на территорию Голубого дома с воздушных шаров, которые КНДР регулярно запускает на Юг. Периодически подобные листовки обнаруживаются в разных районах Южной Кореи, однако это первый раз, когда они оказались на территории резиденции президента.
"Листовки собраны, и установлением подробностей инцидента займутся соответствующие органы", - цитирует агентство представителя службы безопасности.
Подобной деятельностью занимается и Южная Корея. Члены ряда неправительственных организаций регулярно запускают в КНДР воздушные шары с агитационными материалами, миниатюрными радиоприемниками и даже деньгами.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.