Президент Венесуэлы признал победу оппозиции на губернаторских выборах в пяти штатах

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро признал победу кандидатов от оппозиции в пяти штатах на губернаторских выборах. Об этом он заявил в своем выступлении в резиденции главы государства в воскресенье вечером.
"Я протягиваю руку пяти губернаторам от оппозиции, чтобы работать для их регионов", - цитирует главу государства Венесуэльское агентство новостей. Политические оппоненты правительства Мадуро победили в штатах Ансоатеги, Мерида, Нуэва-Эспарта, Сулия и Тачира.
По данным Национального избирательного совета, кандидаты от Единой социалистической партии Венесуэлы победили в 17 регионах из 23, обработка результатов голосования еще в одном штате продолжается.
Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и будет требовать проверки всех этапов голосования во всех регионах. Об этом заявил Херардо Блайд, глава предвыборной кампании коалиции "Блок демократического единства".