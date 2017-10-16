Соратник Саакашвили просит МИД Грузии выяснить, почему ему отказали во въезде на Украину

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ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Депутат парламента Грузии от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и соратник Михаила Саакашвили Коба Накопия вернулся в Тбилиси после того, как в в киевском аэропорту Борисполь ему отказали во въезде на Украину.
"Это тот случай, когда МИД Грузии может и должен выяснить у украинской стороны, почему меня не пустили на Украину", - сказал он в понедельник телекомпании "Рустави-2".
Накопия также сообщил, что "на Украине намеревался встретиться с Михаилом Саакашвили". Как утверждает парламентарий, он должен был вернуться в Грузию через несколько дней. "У меня был соответствующий билет, но украинские пограничники не впустили меня, сообщив, что я в базе данных нахожусь, в списке тех лиц, въезд которым в страну считается нецелесообразным", - пояснил Накопия.