Кандидат от пропрезидентской партии на выборах в Киргизии набрал 54,81% голосов

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БИШКЕК, 16 октября. /ТАСС/. Кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе состоявшихся в воскресенье в республике выборов набрал более половины голосов избирателей. Об этом заявила в понедельник в Бишкеке во время пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике Нуржан Шайлдабекова.
"Кандидат Жээнбеков получил 54,81% голосов", - сказала она. Второе место занял лидер парламентской фракции "Республика-Ата-Журт" Омурбек Бабанов, которого поддержали 33,74% избирателей. "Явка на выборах составила 55,93%", - отметила Шайлдабекова, уточнив, что на данный момент обработаны 99% бюллетеней. Остальные кандидаты существенно отстали от лидеров.
По информации ЦИК, для победы в первом туре кандидатам необходимо было набрать более половины голосов избирателей.
В списки избирателей в Киргизии внесены 3,025 млн человек.