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Sky: иракская армия взяла под контроль газовое месторождение и электростанцию в Киркуке

Международная панорама
16 октября, 9:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Военные также заблокировали несколько дорог, ведущих в провинцию, сообщил телеканал

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Иракские правительственные силы в ходе операции по восстановлению стабильности в провинции Киркук взяли под контроль расположенные там газовое месторождение и электростанцию. Об этом со ссылкой на армейскую пресс-службу в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia.

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По его данным, военные также установили контроль над одним из полицейских участков и заблокировали несколько дорог, ведущих в Киркук.

В понедельник утром премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, который одновременно является верховным главнокомандующим, отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с курдскими военизированными отрядами "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Ранее глава кабинета заявил, что контроль над спорными территориями между основной территорией страны и автономным Иракским Курдистаном будет осуществляться совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде.

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