Sky: иракская армия взяла под контроль газовое месторождение и электростанцию в Киркуке

АФК "Система" может выплатить 6,56 млрд рублей дивидендов за девять месяцевЭкономика и бизнес 16 октября, 10:08
Лавров: решение США по ядерной сделке с Ираном усугубляет непростую ситуацию в миреПолитика 16 октября, 10:04
Житель Урала получил 3,5 года колонии за попытку похитить у банка почти 1,5 млрд рублейНовости Урала 16 октября, 10:01
Выступление Сергея Лаврова на XIX ВФМС. ВидеотрансляцияПолитика 16 октября, 9:35
Суд отложил до 19 октября начало оглашения приговора бывшему новосибирскому губернаторуСибирь 16 октября, 9:34
"Роснефть" вложит 35 млрд рублей вычета по НДПИ для Самотлора в рост добычиЭкономика и бизнес 16 октября, 9:16
Хорват Чилич впервые в карьере поднялся на четвертое место в рейтинге ATPСпорт 16 октября, 9:06
Шарапова прилетела в Москву для участия в "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 16 октября, 9:03
Шарапова поднялась на 25 строчек в чемпионской гонке WTAСпорт 16 октября, 8:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Иракские правительственные силы в ходе операции по восстановлению стабильности в провинции Киркук взяли под контроль расположенные там газовое месторождение и электростанцию. Об этом со ссылкой на армейскую пресс-службу в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia.
По его данным, военные также установили контроль над одним из полицейских участков и заблокировали несколько дорог, ведущих в Киркук.
В понедельник утром премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, который одновременно является верховным главнокомандующим, отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с курдскими военизированными отрядами "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Ранее глава кабинета заявил, что контроль над спорными территориями между основной территорией страны и автономным Иракским Курдистаном будет осуществляться совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде.