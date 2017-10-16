Sky: иракская армия взяла под контроль газовое месторождение и электростанцию в Киркуке

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Иракские правительственные силы в ходе операции по восстановлению стабильности в провинции Киркук взяли под контроль расположенные там газовое месторождение и электростанцию. Об этом со ссылкой на армейскую пресс-службу в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, военные также установили контроль над одним из полицейских участков и заблокировали несколько дорог, ведущих в Киркук.

В понедельник утром премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, который одновременно является верховным главнокомандующим, отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с курдскими военизированными отрядами "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Ранее глава кабинета заявил, что контроль над спорными территориями между основной территорией страны и автономным Иракским Курдистаном будет осуществляться совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде.