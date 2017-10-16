El Mundo: глава Каталонии не дал четкий ответ на запрос Мадрида

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон четко не ответил на запрос правительства Испании, была ли провозглашена независимость автономной области. Региональному лидеру был дан срок до 10:00 по местному времени (11:00 мск), чтобы прояснить ситуацию. Об этом сообщила в понедельник газета El Mundo.

В ответном письме Мадриду Пучдемон призвал премьер-министра Испании Мариано Рахоя встретиться как можно скорее.

В голосовании по вопросу о выходе из состава королевства, которое прошло 1 октября, приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. За независимость региона высказались 90,18% участников. 10 октября власти Каталонии подписали декларацию независимости, которая пока не вступает в силу.

В свою очередь, Мадрид изучает вопрос применения 155-й статьи конституции, которая позволяет приостановить самоуправление Каталонии.