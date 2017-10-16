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СМИ: Центристская партия Эстонии победила на выборах в местные органы власти

Международная панорама
16 октября, 10:08 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 16, октября. /ТАСС

Партия также одержала победу в Таллине: она получит 40 мандатов в местном собрании, сохранив единовластие в городе

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ТАЛЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Центристская партия Эстонии, традиционно отстаивающая интересы русскоязычного населения, одержала победу на выборах в органы местного самоуправления. Об этом со ссылкой на результаты подсчета голосов на избирательных участках сообщило информационное агентство Балтийская служба новостей.

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По его данным, Центристская партия Эстонии получила 159,1 тыс. голосов, или 27%. В пользу различных объединений выступили 156 тыс. избирателей (26,8%). Партию реформ поддержали 113,7 тыс. человек (19,5%), Социал-демократическую партию - 60,3 тыс. избирателей (10,3%). Еще 46,4 тыс. человек проголосовали за "Союз Отечества и Республики" (8%), а 39,3 тыс. (6,7%) - за Консервативную народную партию Эстонии.

Центристская партия Эстонии также одержала победу в Таллине: она получит 40 мандатов в местном собрании, сохранив единовластие в городе. На втором месте в столице - Партия реформ (18 кресел).

В воскресенье в республике прошли выборы в органы местного самоуправления. В них приняли участие 163 избирательных союза и семь партий, а общее число кандидатов составило 11804 человека. Они претендовали на 1729 мест в законодательных собраниях на местах.

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