СМИ: Центристская партия Эстонии победила на выборах в местные органы власти

ТАЛЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Центристская партия Эстонии, традиционно отстаивающая интересы русскоязычного населения, одержала победу на выборах в органы местного самоуправления. Об этом со ссылкой на результаты подсчета голосов на избирательных участках сообщило информационное агентство Балтийская служба новостей.

По его данным, Центристская партия Эстонии получила 159,1 тыс. голосов, или 27%. В пользу различных объединений выступили 156 тыс. избирателей (26,8%). Партию реформ поддержали 113,7 тыс. человек (19,5%), Социал-демократическую партию - 60,3 тыс. избирателей (10,3%). Еще 46,4 тыс. человек проголосовали за "Союз Отечества и Республики" (8%), а 39,3 тыс. (6,7%) - за Консервативную народную партию Эстонии.

Центристская партия Эстонии также одержала победу в Таллине: она получит 40 мандатов в местном собрании, сохранив единовластие в городе. На втором месте в столице - Партия реформ (18 кресел).

В воскресенье в республике прошли выборы в органы местного самоуправления. В них приняли участие 163 избирательных союза и семь партий, а общее число кандидатов составило 11804 человека. Они претендовали на 1729 мест в законодательных собраниях на местах.