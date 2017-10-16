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ЕС планирует в понедельник принять новые санкции против КНДР

Международная панорама
16 октября, 11:27 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 16, октября. /ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини рассчитывает, что санкции Республики Кореи "помогут усилить экономическое и политическое давление на КНДР"

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БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Совет ЕС примет в понедельник новый пакет ограничительных мер в отношении КНДР. Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Совет ЕС примет решение о введении нового пакета автономных целевых ограничительных мер в отношении КНДР за нарушения режима ракетного и ядерного нераспространения и в поддержку соответствующей резолюции СБ ООН", - сказала она.

"Я намерена встретиться с главой МИД Республики Корея - Южной Кореи - позднее на этой неделе, чтобы обсудить дипломатический путь в решении ядерной проблемы КНДР", - подчеркнула она. По ее словам, ЕС рассчитывает, что его санкции "помогут усилить экономическое и политическое давление на КНДР, чтобы открыть дипломатический путь для решения северокорейской ядерной проблемы". В то же время она признала, что объем экономических отношений ЕС с КНДР сейчас уже очень ограничен.

Последний раз ЕС расширял санкции в отношении КНДР 10 октября. Новый пакет мер включил в себя запрет на продажу КНДР сжиженного природного газа, импорт тканей из КНДР, а также ограничение экспорта в страну переработанных нефтепродуктов и нефти. Кроме того, страны-члены не будут выдавать разрешение на работу гражданам КНДР.

В черном списке для КНДР в настоящее время находятся 63 человека и 53 организации, в отношении которых введены санкции Совбеза ООН. ЕС также самостоятельно ввел ограничительные меры против 41 человека и шести компаний.

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Персоны
Могерини, Федерика
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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