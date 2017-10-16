Reuters: число жертв теракта в Сомали превысило 300 человек

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате происшедшего в субботу взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо превысило 300 человек. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на главу службы скорой помощи города Абдикадира Абдирахмана.
"Мы можем подтвердить, что в результате взрыва погибли более 300 человек", - сказал он, добавив, что это число может возрасти, поскольку некоторые люди по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о 276 погибших и 275 пострадавших.
Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух в субботу рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в происшедшем связанную с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.