Наблюдатели ОБСЕ признали выборы президента Киргизии конкурентными

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БИШКЕК, 16 октября. /ТАСС/. Состоявшиеся в воскресенье выборы президента Киргизии носили конкурентный характер. Об этом заявил в понедельник во время пресс-конференции в Бишкеке представитель миссии наблюдателей ОБСЕ Азай Гулиев.
"Выборы внесли вклад в обеспечение демократических процессов в Киргизии, были конкурентными, и избиратели имели большой выбор", - сказал он. По его словам, выборы были хорошо организованы, но есть вопросы "относительно нейтральности ЦИК".
"Этнические меньшинства республики использовались в своих целях отдельными кандидатами, сама кампания нуждается в большей прозрачности, в процессе выборов не было серьезных инцидентов", - сказал он.
В состав миссии наблюдателей ОБСЕ входили 350 человек.
В состоявшихся в Киргизии 15 октября выборах главы государства приняли участие около 1,7 млн из 3,025 млн внесенных в списки избирателей граждан. Кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизстана Сооронбай Жээнбеков набрал около 54,8% голосов, обеспечив себе победу уже в первом туре. Занявшего второе место лидера парламентской фракции "Республика-Ата-Журт" ("Республика-Отчизна") Омурбека Бабанова поддержали 33,74% граждан. Остальные девять кандидатов существенно отстали от лидеров.