Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли в понедельник удар по зенитной батарее ВС Сирии вблизи Дамаска. Об этом сообщила газета Haaretz.

По ее данным, атака стала ответом на обстрел израильских самолетов.