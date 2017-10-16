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Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска

Международная панорама
16 октября, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

По данным издания, атака стала ответом на обстрел израильских самолетов

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Материал из 1 страницы
© EPA/ABIR SULTAN

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли в понедельник удар по зенитной батарее ВС Сирии вблизи Дамаска. Об этом сообщила газета Haaretz.

По ее данным, атака стала ответом на обстрел израильских самолетов.

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