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ЕС призвал Трампа выполнять сделку с Ираном ради безопасности США и их партнеров

Международная панорама
16 октября, 14:29 дата обновления: 16 октября, 14:52 UTC+3

Об этом говорится в принятом в понедельник Советом ЕС официальном заявлении по Ирану

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БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Евросоюз призвал Вашингтон в полном объеме соблюдать положения ядерной сделки с Тегераном ради безопасности США и их партнеров. Об этом говорится в принятом в понедельник Советом ЕС на уровне глав МИД официальном заявлении по Ирану.

"Евросоюз считает решение президента [США Дональда] Трампа отказаться подтвердить выполнение Тегераном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) частью внутриполитического процесса в США. ЕС призывает США выполнять свои обязательства по СВПД и принять во внимание их последствия для безопасности США и их партнеров в регионе, прежде чем делать дальнейшие шаги", - отмечается в документе.

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