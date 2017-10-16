ЕС призвал Трампа выполнять сделку с Ираном ради безопасности США и их партнеров

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БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Евросоюз призвал Вашингтон в полном объеме соблюдать положения ядерной сделки с Тегераном ради безопасности США и их партнеров. Об этом говорится в принятом в понедельник Советом ЕС на уровне глав МИД официальном заявлении по Ирану.
"Евросоюз считает решение президента [США Дональда] Трампа отказаться подтвердить выполнение Тегераном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) частью внутриполитического процесса в США. ЕС призывает США выполнять свои обязательства по СВПД и принять во внимание их последствия для безопасности США и их партнеров в регионе, прежде чем делать дальнейшие шаги", - отмечается в документе.