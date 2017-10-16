Социалисты сохранили контроль над большинством регионов погруженной в кризис Венесуэлы

Победой кандидатов от Единой социалистической партии Венесуэлы завершились воскресные губернаторские выборы в южноамериканской стране. По данным Национального избирательного совета (НИС), обнародовавшего итоги голосования в 22 из 23 штатов, проправительственные кандидаты возглавят 17 регионов, а оппозиция — пять.

Выборы прошли в спокойной обстановке

С апреля этого года Венесуэлу, переживающую острый социально-экономический кризис, стали сотрясать масштабные акции протеста, организуемые оппозицией. Насилие в ходе самых крупных за последние годы манифестаций унесло жизни 120 человек, тысячи пострадали. Предыдущие общенациональные выборы — в Конституционную ассамблею 30 июля — сопровождались протестами и столкновениями с силами безопасности, в день голосования и накануне в стране были убиты не менее 16 человек. Оппозиция бойкотировала этот избирательный процесс, а его результаты не были признаны большинством стран региона.

Воскресные выборы, напротив, прошли в спокойной обстановке. Для обеспечения безопасности власти задействовали более четверти миллиона сотрудников правоохранительных органов, спасателей, пожарных и военных. Принятые меры принесли результат, были зафиксированы лишь мелкие нарушения. Даже по данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", которую нельзя обвинить в симпатии к властям, были задержаны только 34 человека, при этом значительная часть из них вскоре была освобождена.

Результаты некоторых опросов общественного мнения позволяли предположить, что оппозиционеры могут одержать победу в 18 регионах, однако для этого было крайне важно, чтобы явка была высокой. "По моим оценкам, оппозиция получит как минимум 12 губернаторских постов", — поделился с ТАСС в преддверии выборов венесуэльский экономист и университетский преподаватель Хуан Нагель. При этом он признал, что итоги предстоящего голосования "не имеют значения", потому что правительство "проигнорирует любое поражение" и продолжит безраздельно осуществлять свою волю. Ситуацию в стране Нагель назвал "трагической", отмечая при этом, что "сигналов восстановления нет".

Мадуро протянул руку оппозиционерам

К участию в выборах были приглашены более 18 млн избирателей, для которых по всей стране оборудовали 13,5 тыс. участков для голосования. Из них, как сообщила глава НИС Тибисай Лусена, в итоге открылись 99,92%. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о полном успехе голосования и "тотальном триумфе демократии, конституции, общественных свобод". Позднее, еще до подведения итогов, глава государства рассказал о высокой активности избирателей. Эту оценку подтвердила Лусена, которая на итоговой пресс-конференции рассказала, что явка составила 61,14%.

Мадуро признал результаты, достигнутые его политическими оппонентами, и призвал новых руководителей штатов к сотрудничеству. "Я протягиваю руку пяти губернаторам от оппозиции, чтобы работать для их регионов", — заявил глава государства. Он добавил, что призывает к миру, потому что считает его "единственным путем к восстановлению экономического благополучия и социальной стабильности".

Оппозиция выступила успешно, но не признала итоги

Противники чавистов (последователей бывшего президента Уго Чавеса) в этот раз выступили значительно успешней, чем пять лет назад. В декабре 2012 года они взяли верх в трех регионах — Миранде, Ларе и Амасонасе, а воскресные выборы принесли им победу в штатах Ансоатеги, Мерида, Нуэва-Эспарта, Тачира и Сулия. На долю последнего региона приходится почти 2,5 млн избирателей и порядка 40% всего объема добываемой в стране нефти, ее главного экспортного товара. Штат Сулия долго управлялся соратником Чавеса Ариасом Карденасом, который на сей раз не смог переизбраться.

Тем не менее контролирующая парламент оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" (БДЕ) отказалась признавать результаты голосования. "Мы запросили отделения в регионах проверить весь процесс [голосования], все, включая те штаты, где победителями были объявлены кандидаты от БДЕ", — заявил глава предвыборной кампании коалиции Херардо Блайд. Он подчеркнул, что оппозиция будет "бороться, чтобы изменить избирательную систему", существующую в стране.

Некоторые эксперты также скептично относились к результатам голосования. "В такой исход сложно поверить с учетом предвыборных опросов, которые отдавали оппозиции победу в 15–18 штатах при средней явке 55% и выше", — цитирует Reuters политолога Джона Полга-Хецимовича из Военно-морской академии США. Профессор Франсиско Моналди из хьюстонского Университета Райса предполагает, что голосование могло быть скомпрометировано властями. "Правительство взволновано — опросы свидетельствуют о том, что оно потерпело бы неудачу, если бы голоса подсчитывались корректно. Но никто на это не надеется из-за трюков, которые сыграло правительство [с избирателями]", — отмечает политолог в беседе с Los Angeles Times. Речь, в частности, идет о внезапном переносе 205 участков голосования, где до 70% избирателей поддерживало оппозиционные силы. Из-за переноса, согласно заявлениям критиков Мадуро, до 700 тыс. человек не смогли проголосовать.

Репетиция 2018-го

Прошедшее голосование стало репетицией президентских выборов, которые должны состояться в Венесуэле в 2018 году. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Хейфец. "Эти выборы нужны были президенту Мадуро, чтобы получить дополнительную легитимность на фоне его пошатнувшейся популярности, — уверен эксперт. — Кроме того, они необходимы для укрепления легитимности Конституционной ассамблеи, которая в глазах подавляющего большинства венесуэльцев и мирового сообщества таковой не является".

Для оппозиции эти губернаторские выборы представляли возможность показать свои "электоральные мускулы" и заявить, что именно они представляют большинство в стране. Однако поражение в нескольких ключевых штатах "смазало" этот эффект. "Миранда — жемчужина в короне оппозиции. Это штат, которым руководил бывший соперник Чавеса (а затем и Мадуро) Энрике Каприлес. Теперь, по данным избиркома, победу в нем одержал сторонник социалистов", — отмечает Хейфец. Речь идет о Гекторе Родригесе, которого The Guardian называет "восходящей звездой" Единой социалистической партии Венесуэлы.

Еще один сильный удар по оппозиции пришелся на штат Лара — четвертый по числу избирателей регион Венесуэлы (1,2 млн человек), где к власти по результатам выборов пришли сторонники Мадуро. До сегодняшнего дня этим штатом управлял Энри Фалькон — человек, который рассматривается оппозицией как кандидат на предстоящих президентских выборах. "Было очень важно, чтобы он победил на выборах в штате. Потому что два основных кандидата от оппозиции — губернатор Миранды Энрике Каприлес и лидер оппозиционной партии "Народная воля" Леопольдо Лопес — не могут участвовать в выборах. Первый, согласно решению Верховного суда, лишен права избираться, а второй находится под домашним арестом", — поясняет эксперт.

Впрочем, по словам Хейфеца, не стоит экстраполировать исход голосования на возможные результаты президентских выборов в 2018 году. "Есть много сторонников чавистов, которые при этом не готовы голосовать за Мадуро. Однако в краткосрочном этапе Мадуро обыграл оппозицию и смог ее расколоть: часть оппозиционеров пошла на выборы, часть их бойкотировала. Оппозиция продемонстрировала, что ее уровень поддержки, может быть, и меньше парламентских выборов, но большой. Мадуро показал, что пользуется поддержкой не менее 40% населения. Этого мало. Но этого достаточно, чтобы утверждать, что у него по-прежнему сохраняется возможность управления страной", — резюмировал эксперт.

Артур Громов