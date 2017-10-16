Евросоюз принял новые односторонние санкции против КНДР

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БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. ЕС принял новые односторонние санкции против КНДР, введя новые ограничения на торговлю нефтью, финансовые транзакции и создание совместных предприятий, а также включив в свой черный список для этой страны трех чиновников и шесть организаций. Об этом говорится в заявлении по КНДР, принятом в понедельник на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД. Санкции вступают в силу немедленно.
"Принимая во внимание угрозу международному миру и стабильности, продолжающую исходить от КНДР, новые запретительные меры приняты, чтобы оказать давление на КНДР для выполнения ее международных обязательств, отраженных в нескольких резолюциях Совета Безопасности ООН. Также три физических лица и шесть организаций добавлены в стоп-лист", - говорится в документе.