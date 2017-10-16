Баку и Ереван договорились активизировать переговоры по Карабаху

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БАКУ, 16 октября. /ТАСС/. Встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна в Женеве по карабахскому урегулированию состоялась в понедельник в конструктивном ключе. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран и сопредседателей минской группы ОБСЕ, распространенном азербайджанским МИД.
"Встреча прошла в конструктивной атмосфере, - отмечается в документе, опубликованном на сайте венской штаб-квартиры ОБСЕ. - Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения".
Как ранее в понедельник написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь главы армянского государства Владимир Акопян по завершении продолжавшихся около часа переговоров в расширенном составе, подробности которых пока не раскрываются, президенты более 40 минут беседовали с глазу на глаз.
Բանակցությունների ավարտից հետո այս պահին ընթանում է Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը pic.twitter.com/PEzYmZLXU7— Vladimir Hakobyan (@spokesman_am) 16 October 2017
Саргсян и Алиев встретились в понедельник в Женеве для обсуждения путей урегулирования нагорнокарабахского конфликта по инициативе сопредседателей минской группы ОБСЕ. В консультациях приняли участие министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров, сопредседатели минской группы, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
Встреча проходила в постоянном представительстве Швейцарии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Как сообщил ТАСС официальный представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Жорж Фараго, Берн "оказывает содействие этой встрече по просьбе сопредседателей минской группы ОБСЕ".