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Баку и Ереван договорились активизировать переговоры по Карабаху

Международная панорама
16 октября, 16:52 дата обновления: 16 октября, 17:20 UTC+3 БАКУ БАКУ 16, октября. /ТАСС

Президенты двух стран также согласились предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения, говорится в заявлении

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БАКУ, 16 октября. /ТАСС/. Встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна в Женеве по карабахскому урегулированию состоялась в понедельник в конструктивном ключе. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран и сопредседателей минской группы ОБСЕ, распространенном азербайджанским МИД.

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"Встреча прошла в конструктивной атмосфере, - отмечается в документе, опубликованном на сайте венской штаб-квартиры ОБСЕ. - Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения".

Сопредседатели минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция) "выразили удовлетворение нынешними прямыми переговорами, состоявшимися после длительного перерыва". Они готовы работать со сторонами для выработки в качестве посредников "основанного на переговорах урегулирования нагорно-карабахского конфликта". "В качестве следующего шага сопредседатели организуют в ближайшем будущем рабочие сессии с министрами", - указывается в заявлении.

Как ранее в понедельник написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь главы армянского государства Владимир Акопян по завершении продолжавшихся около часа переговоров в расширенном составе, подробности которых пока не раскрываются, президенты более 40 минут беседовали с глазу на глаз.

Саргсян и Алиев встретились в понедельник в Женеве для обсуждения путей урегулирования нагорнокарабахского конфликта по инициативе сопредседателей минской группы ОБСЕ. В консультациях приняли участие министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров, сопредседатели минской группы, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Встреча проходила в постоянном представительстве Швейцарии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Как сообщил ТАСС официальный представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Жорж Фараго, Берн "оказывает содействие этой встрече по просьбе сопредседателей минской группы ОБСЕ".

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