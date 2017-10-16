Баку и Ереван договорились активизировать переговоры по Карабаху

БАКУ, 16 октября. /ТАСС/. Встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна в Женеве по карабахскому урегулированию состоялась в понедельник в конструктивном ключе. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран и сопредседателей минской группы ОБСЕ, распространенном азербайджанским МИД.

"Встреча прошла в конструктивной атмосфере, - отмечается в документе, опубликованном на сайте венской штаб-квартиры ОБСЕ. - Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения".

Сопредседатели минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция) "выразили удовлетворение нынешними прямыми переговорами, состоявшимися после длительного перерыва". Они готовы работать со сторонами для выработки в качестве посредников "основанного на переговорах урегулирования нагорно-карабахского конфликта". "В качестве следующего шага сопредседатели организуют в ближайшем будущем рабочие сессии с министрами", - указывается в заявлении.

Как ранее в понедельник написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь главы армянского государства Владимир Акопян по завершении продолжавшихся около часа переговоров в расширенном составе, подробности которых пока не раскрываются, президенты более 40 минут беседовали с глазу на глаз.

Բանակցությունների ավարտից հետո այս պահին ընթանում է Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը pic.twitter.com/PEzYmZLXU7 — Vladimir Hakobyan (@spokesman_am) 16 October 2017

Саргсян и Алиев встретились в понедельник в Женеве для обсуждения путей урегулирования нагорнокарабахского конфликта по инициативе сопредседателей минской группы ОБСЕ. В консультациях приняли участие министры иностранных дел Армении и Азербайджана Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров, сопредседатели минской группы, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Встреча проходила в постоянном представительстве Швейцарии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Как сообщил ТАСС официальный представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Жорж Фараго, Берн "оказывает содействие этой встрече по просьбе сопредседателей минской группы ОБСЕ".