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Sky: иракские военные восстановили полный контроль над городом Киркук

Международная панорама
16 октября, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Над зданием администрации символически водружен иракский национальный флаг

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительственные силы Ирака вернули под свой полный контроль город Киркук - административный центр одноименной провинции. Об этом сообщил в понедельник телеканал Sky News Arabia.

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По поступающей информации, над зданием администрации символически водружен иракский национальный флаг.

Кроме того, по данным телеканала Al Jazeera, военные без боя вернули контроль над зданием администрации провинции.

Как отмечают источники телеканала, подразделения федеральной полиции не встретили сопротивления. О деталях операции официальной информации нет, также не известна судьба опального губернатора Киркука Наджм ад-Дина Карима.

Жители северной нефтяной столицы Ирака - Киркука, официально не входящей в состав Иракского Курдистана, но фактически подконтрольной курдским военизированным формированиям "пешмерга", - приняли участие в референдуме о независимости курдской автономии. Багдад, выступающий категорически против плебисцита, одобрил пакет ответных мер. Среди них - отправка иракских войск на территории, на которые претендуют курды, в том числе и в Киркук.

В понедельник утром иракский премьер отдал распоряжение военным восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Как утверждают в Багдаде, за время операции под контроль центра удалось вернуть крупнейшую в провинции военную базу K1, местный аэропорт, а также несколько объектов нефтегазовой инфраструктуры, в том числе месторождения и НПЗ, принадлежащих иракской госкомпании.

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