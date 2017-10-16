Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

БДИПЧ отправит в РФ миссию по оценке потребностей для наблюдения за выборами президента

Международная панорама
16 октября, 17:37 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Глава бюро Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир отметила, что это стандартная практика в любой стране ОБСЕ, где должны состояться выборы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) готовится отправить в Россию миссию по оценке потребностей для наблюдения за предстоящими в РФ в марте 2018 года президентскими выборами. Об этом сообщила в интервью ТАСС новый руководитель Бюро Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

"Наши планы по президентским выборам в марте зависят от итогов работы миссии по оценке потребностей, которая должна скоро посетить Россию, и от ее рекомендаций", - сказала она, отвечая на вопрос о подготовке к российским президентским выборам.

"Это стандартная практика в любой стране ОБСЕ, где должны состояться выборы. Сначала отправляется миссия по оценке потребностей, которая встречается с представителями правительства и избирательных органов, с отдельными кандидатами и представителями политических партий, а также гражданского общества и СМИ", - пояснила глава БДИПЧ.

"На основе информации, собранной во время визита, миссия представит отчет с рекомендациями о том, какой формат наблюдения будет наиболее эффективен в деле оказания содействия улучшению избирательного процесса", - добавила Гисладоттир.

Новый руководитель БДИПЧ также выразила надежду на то, что ей в ближайшее время удастся лично посетить Москву. "Я надеюсь за время своего пребывания на посту директора БДИПЧ побывать в как можно большем количестве стран и встретиться с представителями правительств и гражданского общества, изучить возможности для работы нашего Бюро в деле содействия дальнейшему развитию демократических институтов и выборов, защите основных прав и свобод, борьбе с нетерпимостью и предотвращению дискриминации. Такой визит для меня в приоритете, и я надеюсь, что это произойдет до конца года", - указала она.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру Марьянову
3
Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях против КНДР
4
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
5
Умер актер Дмитрий Марьянов
6
Ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама