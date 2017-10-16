БДИПЧ отправит в РФ миссию по оценке потребностей для наблюдения за выборами президента

ВАРШАВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) готовится отправить в Россию миссию по оценке потребностей для наблюдения за предстоящими в РФ в марте 2018 года президентскими выборами. Об этом сообщила в интервью ТАСС новый руководитель Бюро Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

"Наши планы по президентским выборам в марте зависят от итогов работы миссии по оценке потребностей, которая должна скоро посетить Россию, и от ее рекомендаций", - сказала она, отвечая на вопрос о подготовке к российским президентским выборам.

"Это стандартная практика в любой стране ОБСЕ, где должны состояться выборы. Сначала отправляется миссия по оценке потребностей, которая встречается с представителями правительства и избирательных органов, с отдельными кандидатами и представителями политических партий, а также гражданского общества и СМИ", - пояснила глава БДИПЧ.

"На основе информации, собранной во время визита, миссия представит отчет с рекомендациями о том, какой формат наблюдения будет наиболее эффективен в деле оказания содействия улучшению избирательного процесса", - добавила Гисладоттир.

Новый руководитель БДИПЧ также выразила надежду на то, что ей в ближайшее время удастся лично посетить Москву. "Я надеюсь за время своего пребывания на посту директора БДИПЧ побывать в как можно большем количестве стран и встретиться с представителями правительств и гражданского общества, изучить возможности для работы нашего Бюро в деле содействия дальнейшему развитию демократических институтов и выборов, защите основных прав и свобод, борьбе с нетерпимостью и предотвращению дискриминации. Такой визит для меня в приоритете, и я надеюсь, что это произойдет до конца года", - указала она.