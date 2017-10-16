ВС Сирии предупредили Израиль о серьезных последствиях повторяющихся попыток агрессии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Командование армии Сирии предупредило в понедельник Израиль о серьезных последствиях агрессии со стороны еврейского государства. Об этом говорится в распространенном агентством SANA заявлении руководства ВС арабской республики.

"Командование предостерегло о тяжелых последствиях неоднократных попыток агрессии Израиля, подчеркнув решимость Сирии продолжить войну против террористических группировок, вооружаемых Израилем в регионе", - говорится в тексте.

ВС арабской страны сообщили, что самолеты ВВС Израиля в понедельник нарушили воздушное пространство Сирии близ границы с Ливаном. "Сегодня утром в 08:51 (время совпадает с московским) израильский противник нарушил наше воздушное пространство в районе Баальбека на границе с Ливаном, наши ПВО открыли ответный огонь и повредили один из самолетов, заставив [противника] отступить", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в ВС Сирии отметили, что в понедельник "в 11:38 Израиль выпустил несколько ракет с оккупированных территорий", которые "упали на одну из военных позиций в провинции Дамаск".

Ранее в распространенном заявлении пресс-служба армии еврейского государства сообщила, что в понедельник "ВВС Израиля атаковали батарею ПВО Сирии к востоку от Дамаска" после того, как "ранее та же батарея запустила ракету по израильским самолетам". В пресс-службе уточнили, что "из Сирии была запущена зенитная ракета по израильским самолетам во время полета над Ливаном, попаданий не было зафиксировано". Представитель Армии обороны Израиля подчеркнул, что ВС РФ были уведомлены об этом ударе по сирийским позициям "в режиме реального времени".

Израиль не поддерживает ни одну из сторон конфликта и не принимает участие в переговорах по Сирии, при этом израильская авиация регулярно осуществляет рейды на территории арабской страны против бойцов ливанской шиитской группировки "Хезболлах", участвующей в боевых действиях на стороне сирийских правительственных сил. Для того, чтобы обезопасить военные силы двух государств от случайных столкновений при проведении операций на сирийской территории, осенью 2015 года Израиль и Россия наладили обмен информацией, создав при Генштабе Израиля специальный координационный центр.