Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Венгрии намерен блокировать попытки сближения Украины с ЕС из-за закона об образовании

Международная панорама
16 октября, 17:53 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Венгрия будет "блокировать и бойкотировать попытки сближения Украины с ЕС", если Киев не пересмотрит закон об образовании. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
Страны
Украина Венгрия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру Марьянову
3
Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях против КНДР
4
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
5
Умер актер Дмитрий Марьянов
6
Ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния нейтронных звезд
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама