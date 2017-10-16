МИД Венгрии намерен блокировать попытки сближения Украины с ЕС из-за закона об образовании

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Венгрия будет "блокировать и бойкотировать попытки сближения Украины с ЕС", если Киев не пересмотрит закон об образовании. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге.

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