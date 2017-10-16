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СМИ: Microsoft нарушает голландские законы о защите персональных данных

Международная панорама
16 октября, 18:25 UTC+3 ГААГА ГААГА 16, октября. /ТАСС

Как сообщает портал Dutch News, корпорация безостановочно собирает технические характеристики и данные о пользователях

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© Drew Angerer/Getty Images

ГААГА, 16 октября. /ТАСС/. Корпорация Microsoft нарушает голландские законы в процессе обработки персональных данных людей, использующих операционную систему Windows 10. Об этом сообщил в понедельник информационный портал Dutch News со ссылкой на результаты расследования, проведенного Голландским управлением по защите данных.

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"В Нидерландах более 4 млн человек пользуются Windows 10, - отмечается в отчете организации. - При этом Microsoft безостановочно собирает технические характеристики и данные о пользователях (например, какие установлены приложения, как часто они используются, а также информацию о просматриваемых через встроенный браузер интернет-страницах)".

"То есть операционная система по сути следит за каждым вашим действием на компьютере, - указал заместитель председателя Голландского управления по защите данных Уилберт Томесен. - В результате они практически получают ваш полный профиль". По его словам, для устранения нарушений компания "должна разработать более четкое пользовательское соглашение, в котором обязана прописать, какие она собирает данные, а также как они обрабатываются и для чего используются".

В самой Microsoft уже заявили о готовности к сотрудничеству с голландскими властями для решения данной проблемы. Однако при этом там поставили под вопрос точность "некоторых заключений и выводов Голландского управления по защите данных".

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